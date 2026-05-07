Когда дополнительная сессия НМТ 2026

Абитуриенты, которые не смогли пройти регистрацию на сдачу национального мультипредметного теста (НМТ) в период основной сессии, смогут сделать это в дополнительный. Подача заявок продлится с 11 по 16 мая.

Соответствующие даты утверждены календарным планом проведения вступительного экзамена. Зарегистрироваться смогут те абитуриенты, которые регистрировались в основной период, но получили отказ от регионального центра оценивания качества образования.

Подать заявку для участия в дополнительной сессии смогут те, кто не имел возможности зарегистрироваться во время основного периода по уважительным причинам. А также, в этот период осуществляют регистрацию лиц, которые по решению судов находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах.

Напомним, на сдачу НМТ в 2026 году зарегистрировалось рекордное количество участников. Всего заявки подали более 355 тысяч поступающих, что стало наибольшим числом с 2022 года.Количество абитуриентов, которые будут сдавать НМТ за рубежом, в этом году наименьшее с 2022 года – 18 тысяч поступающих.

Регистрация на основную сессию проходила с 5 марта по 2 апреля. Экзамен будет проходить с 20 мая по 25 июня, а дополнительный период – с 17 по 24 июля 2026 года. Поступающие будут сдавать обязательные украинский язык, математику, историю Украины. Предметы на выбор: украинская литература, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, химия, физика, география. Тестирование продлится один день: два блока по два предмета с перерывом в 20 минут.

