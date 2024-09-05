Когда необходимо подавать заявление на получение гранта: МОН сообщило важное решение

Подать заявление на получение гранта на образование можно с 15 сентября 2024 года. Дата и время Министерство образования и науки (МОН) объявит отдельно. Отсрочка связана с изменениями, предусматривающими упрощенную систему получения возмещения за обучение.

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Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Там отметили, что процедура предоставления грантов будет более быстрее, проще и без лишней бюрократии. В частности, она будет происходить исключительно через приложение Дія, не будет нуждаться в заявлении через электронный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЭБО) и открытие специального счета в банке.

Подать заявку на грант студенты могут самостоятельно без участия родителей или законных представителей.

МОН подчеркнуло, что изменения касаются только механизмов подачи заявлений и перерасчета, в то время как его наличие или сумма остаются.

Грант предоставляется на продолжительность программы – 4 года на бакалавриат или 6 лет на медицинского магистра. Возмещение предусматривается только для поступающих на контракт, имеющих не менее 150 или 170 баллов.

Кроме того, для абитуриентов также действуют коэффициенты, увеличивающие сумму государственной помощи. Наибольший коэффициент 1,5 для получения гранта на обучение будет действовать таких специальностей как образование и педагогика, естественные науки – физика, биология, химия, математика, статистика, механическая инженерия, электрическая инженерия, химическая инженерия, электроника, производство и технологии, архитектура и строительство , аграрные науки, терапия и реабилитация/

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине увеличилось количество университетов, где можно получить грант на образование.

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