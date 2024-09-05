Когда необходимо подавать заявление на получение гранта: МОН сообщило важное решение

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Когда необходимо подавать заявление на получение гранта: МОН сообщило важное решение

Подать заявление на получение гранта на образование можно с 15 сентября 2024 года. Дата и время Министерство образования и науки (МОН) объявит отдельно. Отсрочка связана с изменениями, предусматривающими упрощенную систему получения возмещения за обучение.

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Об этом МОН сообщило на официальном сайте. Там отметили, что процедура предоставления грантов будет более быстрее, проще и без лишней бюрократии. В частности, она будет происходить исключительно через приложение Дія, не будет нуждаться в заявлении через электронный кабинет в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕДЭБО) и открытие специального счета в банке.

Когда необходимо подавать заявление на получение гранта: МОН сообщило важное решение

Подать заявку на грант студенты могут самостоятельно без участия родителей или законных представителей.

МОН подчеркнуло, что изменения касаются только механизмов подачи заявлений и перерасчета, в то время как его наличие или сумма остаются.

Грант предоставляется на продолжительность программы – 4 года на бакалавриат или 6 лет на медицинского магистра. Возмещение предусматривается только для поступающих на контракт, имеющих не менее 150 или 170 баллов.

Когда необходимо подавать заявление на получение гранта: МОН сообщило важное решение

Кроме того, для абитуриентов также действуют коэффициенты, увеличивающие сумму государственной помощи. Наибольший коэффициент 1,5 для получения гранта на обучение будет действовать таких специальностей как образование и педагогика, естественные науки – физика, биология, химия, математика, статистика, механическая инженерия, электрическая инженерия, химическая инженерия, электроника, производство и технологии, архитектура и строительство , аграрные науки, терапия и реабилитация/

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине увеличилось количество университетов, где можно получить грант на образование.

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