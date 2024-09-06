Когда осенние каникулы в школах и регионы Украины отказались от них в 2024 году. Эксклюзив

Учебный год в Украине начался 2 сентября и продлится до 30 июня 2025 согласно решению Кабинета министров. Однако продолжительность каникул и их даты учебные заведения должны определять самостоятельно, в зависимости от безопасности и ситуации с электроэнергией.

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OBOZ.UA направил запросы в областные государственные администрации и узнал информацию в каких школах дети будут отдыхать осенью, а где у учеников будет более длинные зимние каникулы. Подробности о первом семестре учебного года читайте дальше.

Ориентировочно осенние каникулы у украинских школьников будет с 28 октября по 3 ноября. В то время как зимние по графику состоятся с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

Черкасская область

Согласно решению местной администрации школы будут самостоятельно определять график проведения каникул, учитывая критичность ситуации с электроэнергией и безопасностью.

Львовская область

Несмотря на то, что форму и продолжительность образовательного процесса определяет педагогический совет школ, Департамент образования и науки предоставил рекомендации органам управления. В частности, в случае длительного отсутствия электроэнергии и невозможности прогреть помещение до начала осенне-зимнего периода, для школьников могут объявить вынужденные каникулы.

Также определять график проведения осеннего отдыха будут педагогические советы учебных заведений Николаевской, Волынской, Житомирской, Сумской, Кировоградской, Ривненской и Закарпатской областей.

В то же время Хмельницкой области некоторые общины уже рассматривают смещение графика каникул в случае длительного отсутствия электроэнергии.

Тогда как город Городок планирует отменить осенние каникулы. В частности, школьники могут отдыхать до двух месяцев.

Также не планируют отдыхать заведения образования осенью в городе Славута, поселке городского типа Старая Синява, селе Требуховцы. В то же время в пгт Летичев местные власти рекомендовали оптимизировать учебный процесс и присоединить осенние каникулы к зимним.

В поселке городского типа Антонины и селе Миролюбное дети будут без осеннего отдыха, а зимние почти два месяца.

В Харьковской области обучение почти во всех школах проходит дистанционно, а графики каникул утверждают педагогические советы учебных заведений. В частности, почти все сообщили, что будут придерживаться обычного плана. Однако в Лозовской территориальной общине отказались от осеннего перерыва и сделали длиннее зимний.

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