Лисовой назвал количество школ в Украине, которые должны пережить блекаут в 2024/2025 учебном году

В Украине более 80% школ располагают альтернативными источниками электроэнергии и отопления. Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой.

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По словам чиновника, в случае нестабильных графиков и аварийных отключений учиться дистанционно будет невозможно, поэтому очное образование должно стать центром, где можно получать знания. Об этом Лисовой рассказал в интервью BBC.

"Сегодня у нас уже более 80% школ оборудованы альтернативными источниками электроэнергии и отопления. В условиях отключения света, особенно непонятных графиков, особенно аварийного отключения – не дай Бог будут продолжаться атаки – школа становится единственной ячейкой, где действительно можно учиться, потому что онлайн-образования тогда уже не будет", – сказал министр образования.

Он отметил, что власти готовятся к тому, что свет могут выключать по всей территории страны, однако делают все возможное для того, чтобы доступ к электроэнергии был максимальным.

Напомним, Лесной отметил необходимости возвращения украинских школьников к оффлайн-обучению. По словам главы МОН, дистанционное образование негативно влияет на навыки социализации учеников. В частности, у детей не формируются умения учиться, фокусировать внимание, взаимодействие между собой, с учителем и соблюдением правил поведения.

Если школьников не возвращать в оффлайн, украинцам придется платить за недополученные доходы, ведь будет теряться человеческий капитал, отмечает министр образования. По его словам, особенно катастрофически онлайн-обучение отражается на учащихся начальной школы. Ведь именно в этот период происходит формирование основных навыков социализации.

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