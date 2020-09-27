Когда осенние каникулы в школах Украины в 2020 году: названы новые даты

В Украине могут изменить даты школьных осенних каникул в связи с проведением местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Вероятно, детей отправят на отдых на несколько дней раньше запланированной даты – 22 октября, поэтому каникулы станут немного длиннее. Это анонсировал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Отметим, что в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Украины, в октябре 2020 года предусмотрены недельные осенние каникулы для школьников. Так, предварительно, они должны были отдыхать с 26 октября по 1 ноября включительно.

Однако на днях на пресс-конференции в Кривом Роге Сергей Шкарлет заявил об изменении привычного графика школьных каникул.

Осенние каникулы в школах Украины могут перенести

По словам чиновника, школы в Украине давно получили автономию в организации учебного процесса, а график каникул, который предлагает МОН, имеет рекомендательный характер. В то же время в связи с проведением местных выборов и размещением участков и комиссий в помещениях школ, образовательные департаменты в регионах попросили "синхронизировать даты каникул с голосованием".

"Мы рекомендуем начать каникулы не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три. Я очень надеюсь, что учебные заведения прислушиваются к рекомендациям департамента и МОН", – цитирует Шкарлета ТСН.

Так, осенние каникулы предлагается начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, включительно. Таким образом дети получат не неделю, а 11 дней для отдыха.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда будут каникулы в 2020/2021 учебном году и сколько отдыхать школьники.