Школьные каникулы в Украине 2020-2021: когда и сколько будут отдыхать дети

Школы в Украине, как правило, организовывают каникулы каждый квартал, при этом продолжительность их в течение учебного года не должна превышать 30 дней.

OBOZREVATEL рассказывает, когда будут каникулы в 2020-2021 учебном году и сколько будут отдыхать школьники.

Когда каникулы в школах 2020-2021

Министерство образования и науки Украины на 2020-2021 учебный год рекомендовало следующие даты каникул:

Осенние каникулы: 26 октября – 1 ноября.

Зимние каникулы: 25 декабря – 10 января.

Весенние каникулы: 22 марта – 28 марта.

Летние каникулы: 1 июня – 31 августа.

Так, первый семестр начался 1 сентября и продлится до 24 декабря 2020 года. Второй приходится на период 11 января – 28 мая 2021 года.

При этом, согласно закону об образовании, каждое учебное заведение может самостоятельно устанавливать даты каникул, менять их на свое усмотрение или назначать дополнительные в зависимости от погоды, отопления, эпидемической ситуации, региональных особенностей и т.д., поэтому график каникул может быть разным в разных городах Украины.

График каникул в школах может быть разным в разных городах Украины Фото: Pixabay

Дополнительные выходные в школах Украины в 2020-2021 учебном году

В 2020-2021 учебном году украинские школьники, помимо каникул, будут иметь несколько дополнительных выходных в честь официальных государственных праздников.

25 декабря – католическое Рождество (выпадает на зимние каникулы);

8 марта – Международный женский день;

1 мая – День труда (вероятно, будет перенесен на 3 мая, понедельник);

2-3 мая – Пасха, Светлое Христово Воскресение;

9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне (вероятно, выходным будет 10 мая, понедельник).

Также возможны внеплановые каникулы в школах из-за проведения местных выборов 25 октября, поскольку именно в учебных заведениях, как правило, обустраивают избирательные участки и комиссии.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что такое домашнее обучение в Украине и как на него перейти: ответы на главные вопросы.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал