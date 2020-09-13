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Шкільні канікули в Україні 2020-2021: коли та скільки будуть відпочивати діти

19.9т
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Школи в Україні, як правило, організовують канікули кожен квартал, при цьому тривалість їх протягом навчального року не має перевищувати 30 днів.

OBOZREVATEL розповідає, коли будуть канікули в 2020-2021 навчальному році та скільки відпочиватимуть школярі.

Коли канікули в школах 2020-2021

Міністерство освіти і науки України на 2020-2021 навчальний рік рекомендувало такі дати канікул:

  • Осінні канікули: 26 жовтня – 1 листопада.

  • Зимові канікули: 25 грудня – 10 січня.

  • Весняні канікули: 22 березня – 28 березня.

  • Літні канікули: 1 червня – 31 серпня.

Так, перший семестр почався 1 вересня і триватиме до 24 грудня 2020 року. Другий припадає на період 11 січня – 28 травня 2021 року.

При цьому, відповідно до закону про освіту, кожен навчальний заклад може самостійно встановлювати дати канікул, міняти їх на свій розсуд або призначати додаткові в залежності від погоди, опалення, епідемічної ситуації, регіональних особливостей тощо, тому графік канікул може бути різним у різних містах України.

Графік канікул в школах може бути різним у різних містах України

Графік канікул в школах може бути різним у різних містах України

Фото: Pixabay

Додаткові вихідні в школах України в 2020-2021 навчальному році

У 2020-2021 навчальному році українські школярі, крім канікул, матимуть кілька додаткових вихідних на честь офіційних державних свят.

  • 25 грудня – католицьке Різдво (випадає на зимові канікули);

  • 8 березня – Міжнародний жіночий день;

  • 1 травня – День праці (ймовірно, буде перенесено на 3 травня, понеділок);

  • 2-3 травня – Великдень, Світле Христове Воскресіння;

  • 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (ймовірно, вихідним буде 10 травня, понеділок).

Також можливі позапланові канікули в школах через проведення місцевих виборів 25 жовтня, оскільки саме в навчальних закладах, як правило, облаштовують виборчі дільниці та комісії.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що таке домашнє навчання в Україні та як на нього перейти: відповіді на головні питання.

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Автор
Анна Паскевич Анна Паскевич
Теми
Новини для школярів Моя школа Школа 2020
Місце
Україна
Теги
освіта Школа канікули
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