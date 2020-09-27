Коли осінні канікули в школах України в 2020 році: названо нові дати

В Україні можуть змінити дати шкільних осінніх канікул у зв'язку з проведенням місцевих виборів, які пройдуть 25 жовтня.

Ймовірно, дітей відправлять на відпочинок на декілька днів раніше запланованої дати – 22 жовтня, тож канікули стануть трохи довшими. Це анонсував виконувач обов'язки міністра освіти й науки Сергій Шкарлет.

Зазначимо, що відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, у жовтні 2020 року передбачено тижневі осінні канікули для школярів. Так, попередньо, вони мали б відпочивати з 26 жовтня по 1 листопада включно.

Осінні канікули в школах України можуть перенести

Однак днями на пресконференції в Кривому Розі Сергій Шкарлет заявив про зміну звичного графіка шкільних канікул.

За словами чиновника, школи в Україні давно отримали автономію в організації навчального процесу, а графік канікул, який пропонує МОН, має рекомендаційний характер. Водночас у зв'язку з проведенням місцевих виборів і розміщенням дільниць та комісій у приміщеннях шкіл, освітні департаменти в регіонах попросили "синхронізувати дати канікул з голосуванням".

"Ми рекомендуємо розпочати канікули не пізніше, ніж за два дні до виборів і завершити не пізніше, ніж через три. Я дуже сподіваюся, що навчальні заклади прислухаються до рекомендацій департаменту та МОН", – цитує Шкарлета ТСН.

Так, осінні канікули пропонується розпочати в четвер, 22 жовтня, і закінчити у п’ятницю, 30 жовтня, включно. У такий спосіб діти отримають не тиждень, а 11 днів для відпочинку.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, коли будуть канікули в 2020/2021 навчальному році та скільки відпочиватимуть школярі.