'Когда пролетает вертолет, начинается паника'. Как работает единственная в Европе украинско-венгерская школа и почему в ней есть спрос на психологов

В украино-венгерской школе, которая заработала в Будапеште, обучается 400 детей. У большинства из них есть травматический опыт, ведь кто-то был определенное время под оккупацией, а у кого-то уже нет домов. Поэтому, кроме учителей, со школьниками работают психологи, чтобы вернуть их к нормальной жизни.

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По словам руководительницы учебного заведения Елены Бескорованной, у некоторых учеников могут происходить приступы паники, когда над школой пролетает вертолет. А те дети, которые приехали с временно оккупированных территорий, подверглись голоду и жесткому обращению, поэтому могут переживать, если задерживается питание. Об этом Бескорованная рассказала в интервью Euronews.

"Детям, которые приехали с востока Украины, разбомбили дома, и поэтому им некуда возвращаться. Третья категория – это дети, которые приехали с оккупированных Россией территорий. Они испытали голод и жестокое обращение, поэтому могут сильно переживать, если немного опаздывает с едой, и с ними нужно обращаться особенно осторожно, чтобы вернуть их к нормальной жизни", – объясняет руководитель школы.

Она добавляет, что один психолог работает с младшими школьниками, а другой – с подростками.

Дети учатся на двух языках. А в учебном заведении работает около 30 учителей. Зарплату педагогам покрывает государство, в то же время всеми остальными затратами занимается Украинский дом традиций.

Дети отмечают, что в украинско-венгерской школе своя атмосфера, поэтому они достигают значительных успехов в новой среде.

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