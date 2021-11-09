Когда в Харькове начнутся зимние каникулы и закончится учебный год – даты

Зимние каникулы в школах Харькова стартуют менее чем через два месяца – 30 декабря. Кроме того, городские власти определились с датой окончания учебного года.

Об этом сегодня, 9 ноября, на брифинге сообщила директор департамента образования городского совета ХарьковаОльга Деменко.

По словам чиновницы, вторая четверть закончится у школьников города в среду, 29 декабря.

Определились в департаменте и с датой окончания учебного года – из-за затянувшихся осенних каникул он продлится до 3 июня вместо 27 мая.

"Нужно будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей. Мы добавим одну неделю к учебному году", – пояснила Ольга Деменко.

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