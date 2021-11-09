Когда в Харькове начнутся зимние каникулы и закончится учебный год – даты
Зимние каникулы в школах Харькова стартуют менее чем через два месяца – 30 декабря. Кроме того, городские власти определились с датой окончания учебного года.
Об этом сегодня, 9 ноября, на брифинге сообщила директор департамента образования городского совета ХарьковаОльга Деменко.
По словам чиновницы, вторая четверть закончится у школьников города в среду, 29 декабря.
Определились в департаменте и с датой окончания учебного года – из-за затянувшихся осенних каникул он продлится до 3 июня вместо 27 мая.
"Нужно будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей. Мы добавим одну неделю к учебному году", – пояснила Ольга Деменко.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL,
В Харькове школьники вернулись к учебе 8 ноября, к тому же все – с 1 по 11 класс. Дети были на каникулах еще с 18 ноября и отдыхали три недели вместо одной. Директор департамента образования городского совета Харькова Ольга Деменко анонсировала продление учебеного года из-за затянувшихся осенних каникул.
По состоянию на 8 ноября количество вакцинированных от COVID-19 работников школ в Украине достигло 93% – это те, кто получил хотя бы первую дозу. Лидирует по охвату вакцинации педагогов Хмельницкая область – там этот показатель достиг 99%.