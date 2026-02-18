Когда весенние каникулы 2026 в Украине и где школьники будут отдыхать дольше всего

В Украине весенние каникулы в 2026 году в школах запланированы в конце марта. В то же время отменить отдых могут в тех заведениях, где были продлены зимние каникулы из-за погодных условий. В частности, это касается школьников Киева.

Как известно, даты и продолжительность каникул школы определяют самостоятельно, однако в рамках учебного года ученики не могут отдыхать менее 30 календарных дней. Соответствующее требование содержит постановление правительства. Педагогический совет каждого учебного заведения может самостоятельно устанавливать структуру и продолжительность учебного года. Как известно этот год начался 1 сентября 2025 года и официально продлится до 30 июня 2026 года.

Весенние каникулы в городах Украины

Киев

В Киеве могут отменить весенние каникулы, ведь дети имели дополнительные зимние с 19 января по 1 февраля, которые были объявлены из-за непогоды и атаки по энергетике. Как отмечалось в заявлении главы города, их продлили именно за счет весенних и недели летних каникул. В то же время, официального решения шодо весенних каникул в школах столицы еще нет.

Харьков

В Харькове школьники будут отдыхать с 21 по 29 марта 2026 года.

Одесса

Весенние каникулы планируется провести в период 23-29 марта. В январе ситуация с безопасностью позволяла продолжить очное обучение, поэтому не ожидается, что весенний отдых будет отменен.

Днепр

Школьники так же, как и в других городах, пойдут на отдых с 21 по 29 марта. В то же время, в январе руководители школ самостоятельно решали, продолжать ли зимние каникулы.

Львов

Весенние каникулы должны начаться по предварительному плану 23 марта и завершиться 29-го. Как известно, в январе школы Львова продолжали учебный процесс в обычном режиме.

С 21 по 29 марта также будут отдыхать школьники в Сумах, Черкассах, Ровно, Полтаве, Виннице и Запорожье.

В то же время, в Ужгороде некоторые учебные заведения будут идти на каникулы с 9 по 15 марта, а в части черновицких школ – от 30 марта по 5 апреля, другие же – в период 23-27 марта.

Так же с 30 марта по 5 апреля уйдут на весенние каникулы и школьники Николаева. Некоторые учебные заведения в январе продолжали зимние, поэтому это может сказаться на графиках весеннего отдыха.

