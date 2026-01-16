В Киеве продлили школьные каникулы до 1 февраля, вузы и колледжи переводят на дистанционку

Учреждения высшего и профессионально-технического образования, расположенные в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения. В то же время в школах, согласно рекомендациям Министерства образования и науки, должны продлить каникулы до 1 февраля.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп. Она также отметила, что большинство учреждений общего среднего образования в Киеве используются параллельно как "пункты несокрушимости".

"Высшие учебные заведения, все заведения профессионально-технического образования, которые находятся в Киеве, будут переведены в режим дистанционного обучения. Что касается школ – да, такое заявление было, ждем соответствующего решения, и процесс, вероятно, будет остановлен или переведен на дистанционный график. Однако если решение будет принято, и уже об этом заявили, то до 1 февраля, в принципе, этот процесс будет дистанционным или будут каникулы у детей", – сказала пресс-секретарь КГВА.

Как известно, правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. На такой шаг чиновники пошли "из-за последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня военного и техногенного характера в электроэнергетических системах, вызванных ракетно-дроновыми атаками Российской Федерации".

Областным военным администрациям (и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти) с учетом решений соответствующих комиссий по ТЭБ и ЧС нужно безотлагательно проработать целесообразность:

или перехода на дистанционную форму обучения ;

; или продолжения/введения зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

На учреждения дошкольного образования в столице это решение не распространяется – режим их работы определяется с учетом ситуации на месте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине предложили отменить весенние каникулы или продолжить обучение летом 2026 года.

