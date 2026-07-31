Когда заканчивается срок подачи заявлений в вузы: времени почти не осталось

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Иллюстративное изображение. Когда заканчивается вступительная кампания
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В Украине 1 августа в 18:00 завершается прием заявлений в высшие учебные заведения. До 6 августа (включительно) будут опубликованы списки студентов, рекомендованных к зачислению (заявления с указанием приоритета).

Абитуриенты могут получить только одну рекомендацию на бюджетное место. До 11 августа абитуриенты, получившие рекомендации по приоритетности, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления. С 14 августа начнётся предоставление рекомендаций на контрактное обучение. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Иллюстративное изображение. Сколько абитуриентов набрали на НМТ 800 баллов

Напомним, что в 2026 году вступительная кампания прошла с рекордным результатом – более миллиона абитуриентов подали заявления в высшие учебные заведения. По состоянию на 31 июля было зарегистрировано 1 235 848 электронных заявлений и 18 364 бумажных.

При этом 21 июля 2026 года в вузы поступило более 140 тысяч заявлений от абитуриентов.

Какие существуют проблемы НМТ

2262 абитуриента, показавшие максимальные результаты на основной сессии национального мультипредметного теста, уже подали хотя бы одно заявление. Эти абитуриенты выбрали филологию, компьютерные науки, экономику, инженерию программного обеспечения и международные отношения.

Абитуриенты продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях. Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты.

Самые популярные вузы по выбору абитуриентов

  1. Национальный университет "Львовская политехника" – 36 675
  2. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206
  3. Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 24 826
  4. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22 271
  5. Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 17 887
  6. Государственный торгово-экономический университет – 17 654
  7. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 17 002
  8. Национальный университет "Одесская юридическая академия" – 15 328
  9. Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14 805
  10. Луцкий национальный технический университет – 12 776

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