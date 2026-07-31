Когда заканчивается срок подачи заявлений в вузы: времени почти не осталось

В Украине 1 августа в 18:00 завершается прием заявлений в высшие учебные заведения. До 6 августа (включительно) будут опубликованы списки студентов, рекомендованных к зачислению (заявления с указанием приоритета).

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Абитуриенты могут получить только одну рекомендацию на бюджетное место. До 11 августа абитуриенты, получившие рекомендации по приоритетности, должны подтвердить выбор места обучения и выполнить требования для зачисления. С 14 августа начнётся предоставление рекомендаций на контрактное обучение. Об этом сообщает Министерство образования и науки.

Напомним, что в 2026 году вступительная кампания прошла с рекордным результатом – более миллиона абитуриентов подали заявления в высшие учебные заведения. По состоянию на 31 июля было зарегистрировано 1 235 848 электронных заявлений и 18 364 бумажных.

При этом 21 июля 2026 года в вузы поступило более 140 тысяч заявлений от абитуриентов.

Главные истории дня

2262 абитуриента, показавшие максимальные результаты на основной сессии национального мультипредметного теста, уже подали хотя бы одно заявление. Эти абитуриенты выбрали филологию, компьютерные науки, экономику, инженерию программного обеспечения и международные отношения.

Абитуриенты продолжают выбирать обучение в университетах в прифронтовых областях. Всего подано 219 411 (29%) заявлений в учебные заведения областей, которые в 2026 году имеют повышенные региональные коэффициенты.

Самые популярные вузы по выбору абитуриентов

Национальный университет "Львовская политехника" – 36 675 Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 30 206 Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" – 24 826 Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 22 271 Карпатский национальный университет имени Василия Стефаника – 17 887 Государственный торгово-экономический университет – 17 654 Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича – 17 002 Национальный университет "Одесская юридическая академия" – 15 328 Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана – 14 805 Луцкий национальный технический университет – 12 776

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