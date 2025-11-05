Количество первокурсников в колледжах в 2025 году уменьшилось почти на 25%: какие специальности они выбирали

В украинских колледжах уменьшилось количество первокурсников почти на 25% (40 тысяч человек). Так, в этом году обучение начали 134 121 ученик. В прошлом году студентами учреждений профессионального предвысшего образования стали более 175 тысяч человек.

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Согласно данным, поступающих из 9 классов было 158 536, 11 классов – 90 673. Также заявления подавали абитуриенты из профессиональных колледжей – 17 899 заявлений, а также профессиональные младшие бакалавры, младшие бакалавры и специалисты – 1 485. В учебные заведения поступило 268 593 заявления.

Самые популярные специальности среди 9-классников

Медсестринство – 7070

Менеджмент – 692

Автомобильный транспорт – 3442

Инженерия программного обеспечения – 3198

Компьютерная инженерия – 2977

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 2837

Секретарское и офисное дело – 2788

Дизайн – 2729

Электрическая инженерия – 2720

Строительство и гражданская инженерия – 2673

Среди 11-классников

Медсестринство – 3958

Менеджмент – 2646

Учет и налогообложение – 2182

Фармация – 1801

Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 1865

Электрическая инженерия – 1870

Пищевые технологии – 1870

Автомобильный транспорт – 1860 1860

Строительство и гражданская инженерия – 1851

Секретарское и офисное дело – 1793

Напомним, в украинских колледжах изменится система оценивания. Ранее учебные заведения самостоятельно обучали и оценивали учеников, однако отныне учить будут одни, а оценивать другие. Поэтому оно будет осуществляться в независимых квалификационных центрах.

