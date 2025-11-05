Количество первокурсников в колледжах в 2025 году уменьшилось почти на 25%: какие специальности они выбирали

В украинских колледжах уменьшилось количество первокурсников почти на 25% (40 тысяч человек). Так, в этом году обучение начали 134 121 ученик. В прошлом году студентами учреждений профессионального предвысшего образования стали более 175 тысяч человек.

Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Согласно данным, поступающих из 9 классов было 158 536, 11 классов – 90 673. Также заявления подавали абитуриенты из профессиональных колледжей – 17 899 заявлений, а также профессиональные младшие бакалавры, младшие бакалавры и специалисты – 1 485. В учебные заведения поступило 268 593 заявления.

Самые популярные специальности среди 9-классников

  • Медсестринство – 7070
  • Менеджмент – 692
  • Автомобильный транспорт – 3442
  • Инженерия программного обеспечения – 3198
  • Компьютерная инженерия – 2977
  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 2837
  • Секретарское и офисное дело – 2788
  • Дизайн – 2729
  • Электрическая инженерия – 2720
  • Строительство и гражданская инженерия – 2673

Среди 11-классников

  • Медсестринство – 3958
  • Менеджмент – 2646
  • Учет и налогообложение – 2182
  • Фармация – 1801
  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 1865
  • Электрическая инженерия – 1870
  • Пищевые технологии – 1870
  • Автомобильный транспорт – 1860 1860
  • Строительство и гражданская инженерия – 1851
  • Секретарское и офисное дело – 1793

Напомним, в украинских колледжах изменится система оценивания. Ранее учебные заведения самостоятельно обучали и оценивали учеников, однако отныне учить будут одни, а оценивать другие. Поэтому оно будет осуществляться в независимых квалификационных центрах.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине реорганизуют сеть колледжей и профтехов.

