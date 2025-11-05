Количество первокурсников в колледжах в 2025 году уменьшилось почти на 25%: какие специальности они выбирали
В украинских колледжах уменьшилось количество первокурсников почти на 25% (40 тысяч человек). Так, в этом году обучение начали 134 121 ученик. В прошлом году студентами учреждений профессионального предвысшего образования стали более 175 тысяч человек.
Об этом сообщило Министерство образования и науки на официальном сайте. Согласно данным, поступающих из 9 классов было 158 536, 11 классов – 90 673. Также заявления подавали абитуриенты из профессиональных колледжей – 17 899 заявлений, а также профессиональные младшие бакалавры, младшие бакалавры и специалисты – 1 485. В учебные заведения поступило 268 593 заявления.
Самые популярные специальности среди 9-классников
Среди 11-классников
Напомним, в украинских колледжах изменится система оценивания. Ранее учебные заведения самостоятельно обучали и оценивали учеников, однако отныне учить будут одни, а оценивать другие. Поэтому оно будет осуществляться в независимых квалификационных центрах.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Украине реорганизуют сеть колледжей и профтехов.
