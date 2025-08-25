Обучают одни – оценивают другие: какое нововведение ждет профессиональные колледжи в Украине

В украинских колледжах изменится система оценивания. Ранее учебные заведения самостоятельно учили и оценивали учеников, однако отныне учить будут одни, а оценивать другие.

На этом отметил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. Он подчеркнул, что оценивание будет осуществляться в независимых квалификационных центрах.

Такие центры могут создаваться как учебными заведениями, так и отдельно работодателями. Однако если ученики учатся в одном заведении, то оценивать их должен другой. По словам Бабака, это о быстрой переквалификации, которая особенно актуально для ветеранов после победы.

"Центры смогут оценивать знания, полученные как в системе формального, так и неформального образования. То есть вы можете пройти курс хоть на YouTube, овладеть нужными навыками, прийти в квалификационный центр, сдать теоретический и практический экзамен – и получить свидетельство, признанное государством и работодателем. А значит, быстро выйти на рынок труда с подтвержденной квалификацией", – написал Бабак.

Напомним, наибольшее количество заявлений в колледжи от выпускников 9 и 11 классов поступило на специальность Медсестринство. Эту специальность выбрало 16 316 поступающих в 2025 году. На втором месте Менеджмент, на него поступило 10 621 заявление. Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 6 746

