Количество университетов в Украине хотят сократить втрое: из более чем 300 останется всего 100

В Украине хотят сократить количество заведений высшего образования в три раза. В частности, сейчас насчитывается более 300 вузов, а после реформы должно остаться около 100.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью The Ukrainians. Он отметил, что наиболее вредным явлением для качества образования выступают филиалы.

"Сегодня в Украине, кроме 100 частных заведений высшего образования и 40 коммунальных, преимущественно довольно маленьких, действует еще примерно 170 государственных университетов, и это не учитывая филиалов. В результате реформы должно появиться примерно 100. Отдельно хочу сказать о филиалах, которые чаще всего (хотя не всегда) являются очень вредным явлением для качества образования", – сказал замминистра образования.

Он отметил, что именно поэтому были заложены предпосылки модернизации в разработанном законопроекте. По его словам, территориально обособленные структурные подразделения должны стать независимыми учебными заведениями или присоединиться к одному из вузов в соответствующем регионе.

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По словам Винницкого, законопроект предусматривает, в первую очередь, не сокращение количества университетов, а улучшение их качества. Такая модернизация происходит из-за уменьшения количества выпускников школ, в частности, за 15 лет их количество уменьшилось с 640 тысяч до 360-ти. Как утверждает должностное лицо, к 2033 году это количество будет примерно 300 тысяч.

Принимая во внимание такие данные, МОН решило проводить модернизацию сети университетов и, по словам замминистра образования, пытается делать это плавно и без общественного напряжения. Винницкий рассказал, что ежегодно будет уменьшаться финансирование для тех учебных заведений, которые не дотягивают до определенных критериев, и расти для тех, кто способен это делать.

"К таким объективным критериям относятся научные показатели, уровень трудоустройства выпускников, уровень интернационализации и многое другое. Очевидно, что со временем более слабые заведения будут вынуждены присоединиться к более сильным. Это такой эволюционный подход, который мы пытаемся время от времени немного ускорить", – подчеркнул чиновник.

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