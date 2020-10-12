Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение по каникулам и дистанционному обучению

Школам рекомендовано уйти на каникулы с 15 по 30 октября

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала школам начать каникулы с 15 октября, а вузам – перейти на дистанционную форму обучения.

Такое решение было принято на внеочередном заседании Комиссии в понедельник, 12 октября, передает пресс-служба Кабинета министров.

Заведениям общего среднего образования рекомендовано установить с 15 по 30 октября каникулы , в следующий период – возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

Заведениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального перед высшим и высшего образования рекомендовано перейти с 15 октября по 15 ноября на дистанционную форму обучения, а также студентам рекомендовано выехать из общежитий (кроме сирот, лиц, лишенных родительской опеки, студентов с временно оккупированных территорий, "красных" карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, студентов, совмещающим учебу с работой).

"Соответствующее дополнение в постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 №641" должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение Кабинета министров", – отметили в правительстве.

Карантин в Украине .

Зоны карантина.

Как писал OBOZREVATEL, и.о. министра образования Сергей Шкарлет 11 октября предложил ввести каникулы в школах с 15 по 30 октября, а также перевести студентов вузов и других учебных заведений на дистанционную форму обучения с 15 октября по 15 ноября.

Но, например, в Харькове отказались выполнять его рекомендации до официального решения правительства, которое, как ожидается, должно быть принято на заседании 13 октября.

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