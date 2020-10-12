Комісія ТЕБ та НС ухвалила рішення щодо канікул і дистанційного навчання

Школам рекомендовано піти на канікули з 15 до 30 жовтня

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала школам почати канікули з 15 жовтня, а вишам – перейти на дистанційну форму навчання.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Комісії в понеділок, 12 жовтня, передає пресслужба Кабінету міністрів.

Закладам загальної середньої освіти рекомендовано встановити з 15 до 30 жовтня канікули, у наступний період – можливий перехід на дистанційну та змішану форми навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Закладам професійної (професійно-технічної) освіти, професійної перед вищою і вищої освіти рекомендовано перейти з 15 жовтня до 15 листопада на дистанційну форму навчання, а також студентам рекомендовано виїхати з гуртожитків (крім сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, студентів із тимчасово окупованих територій , "червоних" карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства, студентів, які поєднують навчання з роботою).

"Відповідне доповнення до постанови "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. №641" повинні підготувати Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти і науки на розгляд Кабінету міністрів", – зазначили в уряді.

Як писав OBOZREVATEL, в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет 11 жовтня запропонував ввести канікули в школах із 15 по 30 жовтня, а також перевести студентів вишів та інших навчальних закладів на дистанційну форму навчання з 15 жовтня по 15 листопада.

Але, наприклад, в Харкові відмовилися виконувати його рекомендації до офіційного рішення уряду, яке, як очікується, має бути ухвалено на засіданні 13 жовтня.

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