Конфликт в киевском лицее №145, где изучали произведение Пушкина, получил неожиданную развязку

Администрация Киевского естественно-научного лицея №145 признала неуместным появление произведения Александра Пушкина на уроке украинской литературы в 8 классе и согласилась на коррекцию дальнейших действий. Следовательно, учительница, которая проводила занятия, объяснит ученикам, что включение произведения было ошибочным.

Об этом в Facebook сообщила мама школьника Ирина Кошкина, который ранее публично раскритиковал изучение Пушкина на уроке литературы. По ее словам, для класса также будет организован поход в "Крымский дом", чтобы тема "Украинцы и крымские татары" была освещена корректно.

"Вчера обсудили вопрос с администрацией учебного заведения. Со стороны администрации есть определенное понимание, что появление произведения Пушкина на уроке украинской литературы в классе было неуместным и ошибочным, договорились о таких шагах: на ближайшем офлайн-уроке учительница проговорит с учениками, что включение произведения Пушкина в урок украинской литературы было ошибочным, для класса будет организован поход в "Крымский дом", чтобы тема "Украинцы и крымские татары" была освещена корректно и по существу", – сообщила женщина.

В то же время сам школьник рассказал, что разговаривал с министром образования и науки Украины Оксеном Лисовым. Однако предупредил, что без согласия обеих сторон не может разглашать его содержание. В разговоре с медиа НУШ, парень сообщил, что получал личные сообщения от одного из кандидатов в президенты ученического самоуправления. Там его обвиняли в том, что публичная огласка якобы вредит лицею и самой учительнице. Также было указано, что ученик "даже больший распространитель Пушкина".

По словам парня, директор заведения занял нейтральную позицию. А учительница во время встреч пыталась аргументировать, что "Пушкин не имперец, но и не антиимперец". После этого она решила отказаться от преподавания в его классе и больше не проводит уроки.

Ученик отметил, что буллинга в свою сторону нет, однако предполагает, что может быть давление из-за того, что учительница отказалась от работы с классом.

Напомним, в ПНЛ №145 разгорелся конфликт между учительницей и восьмиклассником из-за задания на уроке украинской литературы. В частности, во время дистанционного занятия педагог предложила детям проанализировать произведение русского поэта Александра Пушкина "Бахчисарайский фонтан".

Произведение поэта дети должны были проходить, изучая раздел "Украинские и крымские татары". Парень публично выразил несогласие, назвав автора имперским, и поставил под сомнение уместность изучения его на уроке украинской литературы.

