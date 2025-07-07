КПИ, НАУ и университет Шевченко должны отдать бюджетные места маленьким вузам: образовательный эксперт предложил альтернативу сокращению ЗВО

Украинский образовательный эксперт Александр Равчев предложил собственную альтернативу сокращению высших учебных заведений. В частности, он отмечает, что в вузах Киева, Львова, Харькова и Днепра учится около 60% студентов, ведь именно в эти города пытаются попасть соискатели образования из регионов, чтобы остаться там работать.

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В блоге Освіта.ua он отмечает, что крупные учебные заведения, типа Киевского политехнического института, Национального авиационного университета или Киевского национального университета им. Шевченко должны конкурировать между собой за студентов-контрактников. А бюджетные места следует отдать в региональные вузы.

"Долгое время топовым университетом была Могилянская академия, где учится 3,5 тыс студентов. Сейчас топ – Киевская школа экономики с 1 тысячей студентов и УКУ с 2 тысячами. Чтобы вы понимали, в Уманском педагогическом, о котором вы скорее всего никогда не слышали, учится 10 тысяч студентов. По логике оптимизации, которая предусматривает, что только большое заведение может быть эффективным, мы должны ликвидировать УКУ, Могилянку и КШЭ и присоединить их к Уманскому педагогическому", – пишет специалист.

"Если говорить упрощенно, то мы должны не закрывать маленькие университеты в регионах, а забрать бюджетные места из Киева и отдать их в эти регионы. Крупные заведения типа КПИ, НАУ и Шевченко должны конкурировать между собой за контрактников, а не сидеть на жирном мешке денег от государства и рассказывать, что надо ликвидировать их мелких конкурентов", – добавляет Равчев.

Он также отмечает, что уровень подготовки в региональных вузах часто лучше, чем в столичных. Так, например, бюджетных мест всегда больше там, где больше докторов наук, поэтому здесь преобладает и количество студентов. Однако за этим скрывается большая проблема, уверяет Равчев.

В частности, если по документам на программе может быть 5 докторов науки, но за время обучения студент может не встретить ни одного из них, или только раз. Но и такие встречи будут скорее всего мотивационными лекциями, чем реальным обучением.

Получение образования сводится к двум вещам – чтение литературы и выполнение практических заданий. И задача преподавателя в этом проверять практические задания, чтобы показать слабые и сильные места. В то же время, в столице преподаватели пытаются оптимизировать время, потраченное на преподавание, к сумме денег, которые они за него получают. Это приводит к увеличению количества тестов вместо эссе и к более формализованному подходу к выполнению задач.

В регионах, зато преподаватели имеют более конкурентную зарплату, поэтому они чаще проводят больше времени со студентами и их работами.

Проблема также возникает и в самих студентах, которые приезжают из регионов учиться в столицу. Ведь значительное количество из них должно работать с первого курса, чтобы "потянуть уровень жизни" в Киеве.

Таким образом, студенты жертвуют качеством, чтобы сократить время на выполнение заданий, а преподаватели жертвуют, качеством, чтобы сократить время на проверку этих заданий. Это все приводит к ухудшению качества образования.

"Киев очень ориентирован на зарабатывание денег. Это влияет и на образование. Преподаватели пытаются оптимизировать время, потраченное на преподавание, к сумме денег, которые они за него получают. Как следствие – больше тестов вместо эссе и более формализованный подход к выполнению задач", – пишет Равчев.

"Вторая проблема – в самих студентах. Чтобы потянуть уровень жизни в Киеве, многим студентам приходится работать с первого же курса. Имеем ситуацию, когда студент жертвует качеством, чтобы сократить время на выполнение задач, и преподаватель жертвует качеством, чтобы сократить время на проверку этого задания. Оба работают на других работах и больше усилий вкладывают там, чем в учебе. Это очень условно можно назвать высшим образованием", – добавляет он.

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