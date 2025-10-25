Крем брюле или крем-брюле: как правильно на украинском

Употребление дефисов в современном украинском языке – тема непростая. Даже профессиональные языковеды могут в ней запутаться.

Именно так и произошло с названием десерта крем-брюле. В соцсетях появились советы писать его название отдельно, тогда как словари советуют употреблять дефис. OBOZ.UA обратился к кандидату филологических наук, автору научно-популярных книг об украинском языке Ольге Дубчак, чтобы разобраться, так как все же правильно.

Почему иногда советуют писать "крем брюле" без дефиса

Это предложение выдвинула редактор Юлия Мороз, которая ведет в Facebook свой блог с советами по украинскому языку. Она аргументировала свое мнение тем, что в данном случае речь идет об описании блюда, которое готовится особым методом карамелизирования через обжигание поверхности. Этот метод во французской кухне и называется брюле.

"Крем — это блюдо (десерт), а крем брюле — это конкретное блюдо особого приготовления. Абсолютно так же, как и картофель фри, куры гриль, курица сувид или яйцо пашот (с конкретизированным способом приготовления)", — объяснила она.

Почему дефис в этом названии на самом деле нужен

"На первый взгляд, это объяснение кажется логичным. Но все же нужно учесть несколько нюансов. В перечисленных блюдах речь идет об определенном продукте (картофель, курица, яйца) и методе его приготовления, а в случае с крем-брюле мы имеем дело с набором продуктов, из которых сначала сделали крем, а затем обожгли методом брюле, чтобы получить карамельную корочку. Поэтому я бы не стала ставить эти примеры в один ряд", — сказала OBOZ.UA Ольга Дубчак.

"К тому же мы имеем такие связанные с кулинарией понятия, как крем-суп, крем-сыр, крем-суфле или напиток крем-сода, которые пишутся через дефис. Не вижу причин делать исключение для крем-брюле", — добавила языковед.

И напомнила, что, согласно словарной норме, существительное крем-брюле является несклоняемым и имеет одно ударение на втором [е]. Если же убрать из слова дефис, его нужно будет склонять по аналогии с картофелем фри, курицей гриль и яйцом пашот и ставить в нем два ударения, что представляется проблематичным.

Ранее OBOZ.UA объяснял, почему "по батькові" на украинском пишется без дефиса.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.