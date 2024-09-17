Критерии не изменятся: Михаил Винницкий рассказал, сколько предметов будет на НМТ в 2025 году

В 2025 году поступающие будут сдавать 4 предмета на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). Критерии к проведению экзамена изменяться не будут.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в эфире Украинского радио. По его словам, абитуриенты, по желанию, смогут еще раз сдать экзамен и выбрать сертификат с лучшими баллами для поступления в университет.

"В следующем году мы не будем менять критерии НМТ – 4 предмета, так как и было в этом году. Соответственно, если захочет абитуриент еще раз сдать НМТ, то сможет поступить с лучшими баллам – или этого года или следующего", – сказал чиновник.

Напомним, почти 10 тысяч выпускников 2024 года не смогли сдать НМТ и упустили возможность поступить в этом году в заведения высшего образования. В общей сложности на экзамен зарегистрировался 234 321 школьник, а получили результаты тестирования 224 565 абитуриентов.

Согласно данным, во время основной сессии НМТ явка участников в Украине в этом году составила 92,80%, в то время как в 2023-м – 93,67%. В дополнительный период на экзамен пришло 70,43% в 2024-м, что на 11,72% меньше чем в прошлом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, по какому предмету поступающие получили самый большой и самый маленький средний балл.

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