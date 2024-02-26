Виноваты учителя? Педагог ответил Лисовому, из-за чего на самом деле ''провисла'' реформа НУШ

Заместитель директора Львовского областного дома учителя Роман Пастушенко назвал основные причины "провисания" реформы среднего образования в 5-7 классах. Свое сообщение представитель образовательной сферы сформировал, как ответ на комментарий министра образования и науки Украины Оксена Лисового относительно перегруженности обучения в школах.

Пастушенко обратил внимание, что кроме "оправдательных" причин, таких как пандемия, полномасштабная война России против Украины, ограниченное финансирование и тому подобное существуют и внутренние проблемы, связанные с управлением процесса реформирования Новой украинской школы. Педагог в Facebook поделился своим видением оснований "провисания" реформы.

Заместитель директора дома учителя обратил внимание на следующие проблемы:

стандарт базового образования "нечитателен", из-за чего нет положительного влияния на планирование и оценивание;

обычная образовательная программа использует предварительные данные. В частности, Пастушенко посоветовал пересмотреть список предметов и распределение часов;

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значительная часть модельных обучающих программ произвольно "пересказывают" предыдущие;

"конкурс учебников" целево организован так, чтобы новаторские программы "проиграли" и не использовались в школах;

учителей и будущих педагогов не учат перспективному планированию. В частности, вместо обучения составлять рабочие программы и формовочное оценивание, для них сохранили календарно-тематические планы и нивелировали оценивание как таковое;

не провели объективный отбор педагогов-тренеров для курсов повышения квалификации, поэтому учили как работать "по-новому" преимущественно те, кто раньше учил работать "по-старинке";

не позаботились о пересмотре образовательных программ педуниверситетов и повышении квалификации готовящих педагогов. В результате выпускники в лучшем случае "умеют" то, что умели бывшие их учителя или не умеют ничего.

"И это еще не исчерпывающий перечень несделанного. Об отсутствии мотивации прекратить "работать" в школе и начать там работать уже и неудобно вспоминать", – подытожил Пастушенко.

Напомним, Оксен Лисовой отметил, что причиной "провисания" программы НУШ в 5-7 классах стала неподготовленность учителей. Глава образовательного ведомства подчеркнул, что педагоги начальных классов прошли качественное обучение, однако после 5-го класса дети получают знания по методам "старой доброй школы".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что все учителя 5-7 классов НУШ должны будут пройти обучение.

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