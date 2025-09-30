Кто должен сидеть с учениками в укрытии во время воздушной тревоги? Крик души украинской мамы возмутил учителей

Мама украинского школьника с никнеймом taki_tak8 пожаловалась на учителей, которые заставляют родителей забирать детей во время воздушной тревоги. Она отметила, что родители находятся на работе и не могут забирать школьников сразу после объявления опасности.

В заметке в TikTok женщина отметила, что не нормально, когда ребенок звонит маме и спрашивает скоро ли она ее заберет из школы. В то же время, она подчеркнула, что во время воздушной тревоги дети не должны подвергаться опасности.

"Уважаемые учителя, мамы ваших детей работают. Нечего нас гнать. Это не нормально, когда ребенок тебе звонит и говорит: "Мам, ну ты скоро. Уже ждут, когда ты придешь?" А я дохожу до школы и она мне: "Ну наконец-то вы дошли". Я на работе была, если ты хочешь, приход, работай за каждую маму. Я прекрасно понимаю, что вы тоже на работе, но воздушная тревога", – скаказала мама школьника.

Педагоги возмутились из-за такой позиции мамы школьника и отметили, что не должны "сидеть" с ребенком, пока его заберут из школы.

"А учитель должен перерабатывать 2-3 часа после окончания собственного рабочего дня, сидя с вашими детьми? Работаете – оплатите учителю эти 3 часа".

"Учитель не должен сидеть с твоим ребенком, если рабочее время закончилось. У учителя тоже есть свои дети, семья и никакая недомама не имеет права указывать, что делать учителю в свое свободное время".

"Уважаемая работающая мама, мне так безразлично, что вы работающая, вот честно. После уроков, я хочу домой, так же, как и вы после своей работы. А вместо того, чтобы нести этот бред, скажите спасибо тому учителю, кто остался с вашим ребенком".

"Уважаемая работающая мама, ваш ребенок это тоже работа, работа тех учителей, воспитателей. И эта работа не длится 20 часов в сутки. Учитель как-то и своего ребенка должен забрать из садика или школы, не думали об этом?"

