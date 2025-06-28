''Кто и когда учит этому наших детей?'' Карпачев назвал топ-10 навыков для 2030 года и поднял больную тему

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев назвал топ-10 навыков для 2030 года. Они были озвучены на Международном экономическом форуме, который состоялся в Давосе (WEF 2025).

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По словам Карпачева, то, чему детей учат в школе, существенно отличается от навыков, которые действительно будут им нужны в будущем. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Instagram, чем вызвал обсуждение болезненной темы в комментариях.

Эксперт опубликовал ТОП-10 навыков по данным WEF 2025 и призвал поделиться ими с теми, у кого есть дети.

"Я немного в отчаянии, потому что получается, что, то, чему учится мой сын, не имеет никакого отношения к тому, что ему на самом деле понадобится для того, чтобы он чувствовал себя уверенно", – говорит Карпачев.

ТОП-10 навыков Аналитическое мышление (69%): Умение находить закономерности в хаосе и предлагать новые идеи. Стрессоустойчивость, гибкость, адаптивность (67%): Оставаться спокойным и быстро адаптироваться к изменениям. Лидерство и социальное влияние (61%): Вести за собой, вдохновляя других без должности босса. Креативное мышление (57%): Создавать идеи, которые меняют правила игры. Мотивация и самосознание (52%): Понимать себя и ставить цели, которые вдохновляют. Технологическая грамотность (51%): Использовать ИИ и технологии как инструмент успеха. Эмпатия и активное слушание (50%): Слышать других и строить крепкие отношения. Любознательность и способность учиться всю жизнь (50%): Постоянно учиться новому без принуждения. Управление талантами (47%): Распознавать сильные стороны и развивать их в себе и других. Ориентация на клиента и сервис (47%): Удовлетворять потребности других с заботой и вниманием.

Также, эксперт добавил, что, по его мнению, эти навыки гарантированно пригодятся, независимо от профессии, которую выберет ребенок.

"А теперь самый интересный вопрос: Кто и когда учит этому наших детей?", – пишет он в завершение публикации.

В комментариях подписчики пишут, что украинская система образования в принципе направлена на уничтожение основы – самого желания учиться.

"Я бы сместила акцент на психологию (потому что она о жизни и отношениях), а не на науку и отцепилась бы от детей с домашними заданиями. Человек, который с детства полюбит сам процесс обучения, сам сможет выбрать для себя соответствующую отрасль, из которой ему понадобятся знания. Потому что учиться – это про любопытство и любознательность, которые от рождения есть у каждого ребенка. А наша система образования уничтожает присущую всем жажду к новым знаниям", – пишет одна из пользовательниц.

А другая пользовательница пишет, что не все дети должны вырастать лидерами:

"Согласна с тем, что наша система образования требует значительных изменений. Такое впечатление, что мы отстаем на много лет. Однако не все должны быть лидерами и гоняться за успешным успехом, хотя для способных и мотивированных должна была бы быть возможность", – пишет она.

Еще несколько подписчиков отмечают, что эти навыки должны идти прежде всего от родителей.

"Родители. На своем примере", "Живу в Чехии. За рубежом это прямо стиль жизни, то есть начиная с дома. Я, благодаря фирме, где работаю, и ее приоритетам, я приношу эти навыки и своим детям. Каждая фирма, направленная на успех, имеет это в своих правилах", – указывают в комментариях.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Карпачев ответил мамам, которые жалуются на постоянно требующих внимания детей.

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