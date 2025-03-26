Кто из студентов может не проходить БЗИН: разъяснение

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Кто из студентов может не проходить БЗИН: разъяснение

Базовую военную подготовку (БЗВП) с сентября 2025 года будут проходить все студенты высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме. От ее прохождения освобождаются признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья, лица, проходившие военную службу ранее и имеющие сертификат о ее прохождении.

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Такие условия определены Законом Украины о военной службе. В то же время студенты, которые учатся на заочной, дистанционной или другим формам и иностранные граждане не будут проходить БЗВП.

Другие основания для освобождения от прохождения военной подготовки законодательством не предусмотрены.

Кто из студентов может не проходить БЗИН: разъяснение

Практический курс БЗВП будет обязательным только для мужчин.

Военная подготовка будет состоять из двух частей и длится 300 академических часов. Теоретический курс имеет 90 часов и будет проходить все соискатели образования, независимо от пола. Практический курс состоит из 210 академических часов и будет проводиться в учебных частях, центрах Вооруженных Сил и других учреждениях. В этом случае женщины могут пройти курс по собственному желанию, тогда как для мужчин он будет обязательным.

За отказ от прохождения военной подготовки, студенты-мужчины могут быть исключены из учебного заведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минобороны подало заявки о вступлении семи военных вузов в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны.

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