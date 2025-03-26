Кто из студентов может не проходить БЗИН: разъяснение

Базовую военную подготовку (БЗВП) с сентября 2025 года будут проходить все студенты высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме. От ее прохождения освобождаются признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья, лица, проходившие военную службу ранее и имеющие сертификат о ее прохождении.

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Такие условия определены Законом Украины о военной службе. В то же время студенты, которые учатся на заочной, дистанционной или другим формам и иностранные граждане не будут проходить БЗВП.

Другие основания для освобождения от прохождения военной подготовки законодательством не предусмотрены.

Практический курс БЗВП будет обязательным только для мужчин.

Военная подготовка будет состоять из двух частей и длится 300 академических часов. Теоретический курс имеет 90 часов и будет проходить все соискатели образования, независимо от пола. Практический курс состоит из 210 академических часов и будет проводиться в учебных частях, центрах Вооруженных Сил и других учреждениях. В этом случае женщины могут пройти курс по собственному желанию, тогда как для мужчин он будет обязательным.

За отказ от прохождения военной подготовки, студенты-мужчины могут быть исключены из учебного заведения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Минобороны подало заявки о вступлении семи военных вузов в сеть Европейского колледжа безопасности и обороны.

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