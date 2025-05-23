Кто назначает классного руководителя и что делать, если педагог отказывается выполнять обязанности

Классных руководителей назначает директор учебного заведения. Обязанности возлагаются на педагогического работника, который имеет педагогическое или соответствующее профессиональное образование и профессионально-педагогическую подготовку.

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Об этом сообщает организация профсоюза работников образования и науки города Кропивницкого. В то же время, обязанности классного руководителя возлагаются на учителя с его согласия.

"Обязанности классного руководителя возлагаются на педагогического работника учебного заведения системы общего среднего образования, который имеет педагогическое образование или соответствующее профессиональное образование и профессионально-педагогическую подготовку, осуществляет педагогическую деятельность, физическое и психическое состояние здоровья которого позволяет выполнять эти обязанности", – говорится в разъяснении.

Если педагог отказывается от таких обязанностей, вопрос нужно рассмотреть на заседании совета учебного заведения. Ведь, согласно законодательству, совет школы инициирует рассмотрение кадровых вопросов и участвует в их решении.

После обсуждения вопроса на заседании совета заведения нужно согласовать соответствующее решение с профсоюзным комитетом школы и издать приказ о назначении классного руководителя.

Напомним, учителя не обязаны давать свой личный номер телефона родителям или школьникам. В частности, законом предусмотрено, что собственный номер предназначен для использования в личном общении. Тогда как общение с родителями или учениками не считается частью личной жизни педагога.

Если школьный преподаватель не хочет использовать личный номер для решения рабочих вопросов, он имеет на это полное право.

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