Кто прав – ребенок или учительница? В сети ожесточенная дискуссия из-за задачи по математике, где надо умножить гривны на карандаши

Мама украинского школьника выложила фото тетради по математике своего сына с замечаниями от учительницы, которые вызвали у нее вопросы. Их суть заключалась в неправильной последовательности множителей в задаче. По мнению мамы, такие исправления со стороны учительницы неуместны, ведь главное – чтобы дети правильно решили задачу.

Видео дня

Женщина опубликовала сообщение в соцсети Threads, где спросила мнение пользователей, кто прав – она или учительница. Сообщение вызвало оживленное обсуждение и по состоянию на утро 16 марта собрало уже более 550 комментариев.

В чем суть дискуссии

В задаче нужно посчитать сумму денег, которую мальчик заплатил за 6 карандашей по 2 гривны и ручку за 17 гривен. В решении учительница сделала замечание ученику из-за неправильной последовательности множителей – не карандаши нужно умножать на гривны, а наоборот. Мама ученика спрашивает в сети, действительно ли это ошибка и в чем заключается разница, в какой последовательности стоят множители, если произведение от этого не изменится.

Как считают другие пользователи

Мнения в комментариях разделились. Так, часть считает, что замечания учительницы уместны и формируют правильное мышление у детей на будущее.

"В задачах дети учат правила, чтобы найти стоимость покупки, нужно цену умножить на количество. Отсюда и формируется запись. В примерах этой разницы нет, а в задачах есть", – пишут под заметкой.

"Учительница права! Потому что в первом действии искали стоимость 6-ти карандашей по 2 гривны! Нам надо знать, сколько гривен заплатили за карандаши. Если мы умножим 6 на 2, найдем не гривны, а карандаши. Первой всегда стоит та цифра, возле которой есть слово по: 6 карандашей по 2 гривны", – объясняет пользовательница.

Однако некоторые убеждены, что такие исправления только загоняют ребенка в рамки и мешают понять математику.

"У нас учительница такое не исправляет. Более того, в основном все дети в классе решают именно так. И мой сын так решает. Вообще очень часто решает задачи иначе, но правильно", – пишут в комментариях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!