'Кто президент Украины?' Как проходят уроки выживания в Швеции, где дети зимой прыгают в прорубь и отвечают на вопросы

Сеть поразили уроки выживания, которые проводят в школах Швеции. Так, летом школьников учат спортивному ориентированию в лесу, а зимой — как действовать, если провалился под лёд. Мальчики и девочки прыгают в прорубь в обычной одежде, а когда оказываются в воде, учитель задает вопросы, чтобы ребенок не паниковал, а думал.

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Об этом рассказал украинец Денис Потапов, поделившись видео своей племянницы, которая живет в Швеции. Он рассказал, что у девочки во время таких занятий спрашивали, кто президент Украины. Постнабрал почти 100 тысяч просмотров.

Подтвердил эту информацию в интервью OBOZ.UA шведский юрист и политолог Якоб Дангур, который ведет блог в Instagram под ником "шведский папа". Он рассказал, что в их школе такие уроки проходят каждый четверг, где детей учат разводить костёр и правильно пользоваться ножами. Его жена Юлия также добавила, что школьники учатся ориентироваться в лесу и занимаются зимними видами спорта. Кроме того, мальчики и девочки осваивают кулинарное мастерство, готовя блюда в лесу на газовой горелке.

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"Детей действительно учат ориентироваться в лесу. Прыжков в прорубь у них пока не было, это еще впереди, а сейчас больше зимних видов спорта – лыжи, коньки. Также детей учат готовить: они ходят в лес и готовят там на газовой горелке. Так что при необходимости наша дочь сможет сама всё подключить и пожарить яичницу или испечь блины", – поделилась супружеская пара.

Кроме того, школьники учатся шить, и этим занимаются не только девочки, но и мальчики. Впоследствии для детей будут проводить уроки труда, где они будут мастерить изделия из дерева или металла.

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