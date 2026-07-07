Максимум 6 баллов и право на исправление: как оценивают учеников в школах Польши и почему оставляют на второй год

В польской школе максимальная оценка, которую может получить ребенок, — 6 баллов. Если в конце учебного года у ученика есть "единица" по математике или другому обязательному предмету, он имеет право пересдать экзамен (egzamin poprawkowy). Сделать это можно максимум по двум предметам.

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Об этом рассказала украинская репетиторка по математике Ирина Волошко. Экзамен обычно проходит в последнюю неделю перед началом нового учебного года. Если ученик успешно сдаёт экзамен, он получает переход в следующий класс (promocję do następnej klasy).

Если же экзамен не сдан, то ребенка могут оставить на второй год. Однако в некоторых случаях педагогический совет может один раз за весь этап обучения разрешить продолжить обучение при условии исправления неудовлетворительной оценки, если речь идет об одном предмете и он будет изучаться в следующем классе.

Напомним, что в испанской школе детей не вызывают к доске, чтобы они пересказали параграф из учебника, а учителя не решают, какую оценку получит ученик. В частности, в учебных заведениях не возникает ситуаций, когда всё зависит от настроения педагогов.

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Несмотря на то, что школьники получают домашние задания, которые проверяют учителя, дети выполняют упражнения для закрепления своих знаний. Поэтому если ученики плохо выполняли домашнее задание, но хорошо написали контрольную работу или сдали экзамены — они получат высокую оценку, ведь в этой стране оценивают знания, а не усердие перед учителем.

Большинство контрольных работ дети выполняют в специальных программах, а часть из них автоматически проверяется системой. Кроме того, учебные заведения активно используют искусственный интеллект для проверки развернутых ответов.

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