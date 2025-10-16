Кто такой 'бахур': у украинского слова есть несколько значений

Погрузившись в классические произведения украинской литературы, можно найти немало странных слов, значение которых остается нам неизвестным. Тогда как они способны существенно обогатить даже современный украинский язык.

К таким словам можно отнести существительное "бáхур", которое встречается на страницах "Энеиды" Котляревского и иногда всплывает в строках Франко. OBOZ.UA изучил словари, чтобы узнать, что именно он означает.

Обратимся за толкованием к 11-томному Словарю украинского языка. Как первое, наиболее распространенное значение слова "бахур" он приводит следующее: развратник, ухажер, любовник. И с этим толкованием полностью понятной становится цитата из Ивана Котляревского:

Познайте, молодиці гожі, — З Енеєм бахурі всі схожі. Щоб враг зрадливих всіх побрав!

Вторым словарь подает пренебрежительное обозначение внебрачного ребенка, синоним к слову "байстрюк". У Ивана Франко бахур также может употребляться, когда речь идет о шаловливом ребенке. Как, например, в рассказе "Микитчів дуб":

Ледве признався той бахур поганий.

В конце концов, так можно сказать просто на ребенка мужского пола, парня. В таком смысле встречаем существительное "бахур" у Василия Стефаника:

Лиш небіжка Доця зо мною йшла, а бахурі полетіли, як вітер…

