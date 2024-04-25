Куча ''мертвых душ''. Новая глава НАУ рассказала о проблемах университета и анонсировала грандиозные изменения

Исполняющая обязанности ректора Национального авиационного университета Ксения Семенова уверяет, что последние 10-15 лет никто не планировал развитие заведения высшего образования. Кроме того, по ее словам, на уровне управления всегда были какие-то проблемы. Сейчас в университете множество людей – "мертвых душ", которые не ходят на работу, а только получают зарплату. Кроме того, у них были безумные надбавки, которых не было у преподавателей.

Семенова говорит, что проблемы есть и в других сегментах. В частности, нужно провести анализ хозяйственной части, чтобы ЗВО мог отапливаться и работать зимой, а не переводить студентов на онлайн. Кроме того, необходимо отремонтировать подземные помещения, чтобы вывести больше соискателей образования в офлайн. Об этом глава НАУ рассказала в интервью СМИ.

В то же время учебное заведение имеет наличные заработки, которые не идут в бюджет. Это касается парковочных площадок или СТО. Там предоставляются платные услуги, однако половина денег уходит в карманы.

Также проблема существует и с преподавателями, которые могут давать экспертизу, научное оборудование, лаборатории, но нет системы, как с этим работать.

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Семенова объясняет, что это начали делать с Brave1*. Однако нет понятного тарифа, сколько стоит час консультации определенного специалиста. Так что продажи остановлены, но компании готовы за это платить.

Педагог делится, что есть также преподаватели, которые переписывают на украинском российские диссертации и статьи и выдают это за свою работу.

По ее словам, во времена предыдущего руководителя и эксрегионала Максима Луцкого возник скандал на уровне высшего образования, из-за чего НАУ хотели расформировать или присоединить к транспортному университету. Молодые преподаватели создали научное общество и пытались сохранить заведение, общаясь с властью.

Однако глава ЗВО говорит, что само руководство все предложения молодежи отвергало. Когда же министром образования и науки стал Лисовой, то заговорили о смене ректора. Таким образом, Кабинет Министров принял решение о реорганизации НАУ. Смирнова уверяет, что впереди предстоит много изменений в структуре управления университетом.

"У нас есть понимание, что просто смена ректора в НАУ ни к чему не приводит. Система высшего образования, которая находится на уровне управления университетами, не работает так, как должна работать", – говорит педагог.

Она объясняет, что для того, чтобы вывести образование на более высокий уровень, планируется значительная модернизация ЗВО. В частности, сейчас происходит перестройка команды и функционала менеджмента. К примеру, появится HR-директор, который будет заниматься набором и системой оценки персонала.

"Не будет такого, что приходит новая команда и увольняет всех, кто был лоялен к предыдущей и набирает своих, независимо от их компетенций. Мы хотим понимать, кто в университете нормально работает, кому нужно подтянуть свой уровень (например, английский выучить), а кто никогда не сможет добиться того уровня, который нужен в Киевском авиационном институте*", – делится Семенова.

Она добавляет, что также в ЗВО планируется создать систему оплаты труда и получить статус государственного неприбыльного предприятия. Таким образом, можно будет ввести грейдинговую систему оплаты, как в частных компаниях.

В то же время в НАУ должен создаться карьерный офис для студентов, чтобы соискатели образования были трудоустроены в лучших компаниях.

По словам Семеновой, университет ждет и цифровизация. В частности, вся документация, не требующая бумажного варианта, будет сделана в цифре.

Также уже в мае планируется открыть две лаборатории по электронике разного профиля.

Кроме того, от НАУ отделяется летная академия в Кропивницком. Педагог говорит, что много изменений ждет административный корпус, в частности сократится структура управления. Однако научно-педагогических работников пока трогать не будут.

По ее словам, необходимо пересмотреть и контент имеющихся учебных программ и понять, что делать с гуманитарными факультетами, потому что они слабы.

Новая глава отметила, что будет на должности сколько нужно, однако участвовать в конкурсе ректоров не планирует. Хотя, по ее словам, будет продолжать работу по модернизации ЗВО и после назначения нового руководителя.

*Brave1 – кластер для развития военных технологий в Украине, основанный Министерством цифровой трансформации Украины, Министерством обороны Украины, Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины, Советом национальной безопасности и обороны, Министерством стратегических отраслей Украины, Министерством экономики Украины.

*Киевский авиационный институт – новое название НАУ, которое получит ЗВО после реорганизации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как реорганизация НАУ повлияет на студентов и учебный процесс и что будет с преподавателями.

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