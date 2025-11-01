'Квиток' или 'білет'? Как сказать на украинском: есть простые правила для запоминания

Большинство украинцев уверены, что слово "квиток" – украинское, а "білет" – это калька с русского. Однако на самом деле оба эти слова есть в украинском языке, но они имеют разные значения.

Чтобы понять, когда какое слово использовать, существуют простые правила для запоминания. Ими в своем видео в социальной сети Instagram поделился музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер.

"Собственно, "квиток" – это карта, которую можно предъявить, к примеру: в трамвае, музее или театре. То есть "квиток" можно приобрести и представить для использования", – объясняет фронтмен группы "Бульвари ЛУ". Также он добавляет, что кроме этого, "квитком" является документ, который свидетельствует о принадлежности к определенной организации. Например, студенческий, военный, партийный.

"А вот билет – это карта с драгоценными бумагами. Например: лотерейный, банковский, кредитный. Экзаменационный – тоже билет, а не квиток", – говорит Рами Аль Шаер.

Также разницу между этими словами хорошо показано на сайте Мова – ДНК нації. Главное, запомнить разницу между этими значениями, и не употреблять слова "квиток" и "білет" как синонимы.

