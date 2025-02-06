Ликарчук назвал унижением надбавки к зарплатам учителей во Львове: педагогам пообещали 15 тысяч гривен

Бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук назвал унижением надбавку львовским учителям. Ведь для получения дополнительных средств педагогам нужно соревноваться за это.

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В сообщении в Facebook Ликарчук отметил, что учителю нужна достойная оплата труда, а не гонка. Однако эксчиновник уверен, что многие педагоги согласятся на такое "издевательство".

"Если учителя должны соревноваться за то, чтобы получить прибавку к зарплате, то это, по моему мнению, является унижением учителя. Учителю нужна достойная оплата труда, а не соревнование за надбавки к зарплате. P.S. А три этапа, то вообще полный… (дальше – обсценная лексика). Но почему-то уверен, что многие педагоги на это издевательство поведутся", – написал Ликарчук.

Напомним, тысяча львовских учителей сможет получать прибавку к зарплате в размере 15 тысяч гривен. Отбор педагогов в рассрочку будет состоять из трех этапов, которые будут включать анонимное голосование среди школьников, тестирование учителей и оценивание их педагогами, родителями и представителями ученического самоуправления.

Принять участие в программе могут все педагоги Львовской общины. Программа будет действовать до 2030 года, педагогов на премирование будут выбирать каждый год сроком на 12 месяцев.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что лучший учитель 2021 года Артур Пройдаков считает, что зарплата педагогов в Украине должна быть не менее 25 тысяч гривен. В то же время, школьные учителя с большим опытом работы должны получать более 50 тысяч гривен.

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