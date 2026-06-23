Лишь 5 % получают желаемое место. Более 2 миллионов студентов пересдавали вступительный экзамен в Индии: что произошло

Более 2 миллионов индийских студентов-медиков во второй раз сдали один из самых сложных экзаменов после того, как произошла утечка вопросов из экзаменационных билетов. При этом результаты первого теста власти аннулировали. Студентов, прибывавших в центры, встречала охрана: их обыскивали, сканировали, проверяли биометрические данные и пропускали через металлоискатели, пока полиция и военные стояли на страже снаружи.

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Для многих студентов повторное тестирование превратило и без того изнурительное испытание в кошмар, сообщает The Guardian. Этот тест открывает двери в медицинские вузы, где лишь около 5–6 % кандидатов получают желанное место. Многие тратят годы на подготовку, посещая дорогие курсы и часами обучаясь в надежде пройти отбор.

Министр образования Индии Дхармендра Прадхан пообещал провести "справедливое и прозрачное" повторное тестирование, в то время как правительство начало масштабное расследование возможной утечки вопросов. В то же время те, кто уже сдал тестирование во второй раз, отмечали, что оно было сложнее, чем в прошлый раз.

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Из-за этого скандала правительство Индии временно приостановило доступ к Telegram. Решение вызвало критику со стороны защитников свободы слова в Интернете, но компания проиграла судебный иск, когда судьи признали запрет оправданным.

Скандал с медицинскими тестами – один из множества споров, связанных с экспертизами, которые пошатнули доверие к огромной индийской системе тестирования, которая ежегодно определяет доступ десятков миллионов людей к университетам и государственным должностям.

Накануне более 400 000 индийских школьников подали заявки на получение копий своих экзаменационных работ на фоне возмущения по поводу ошибок при проверке самого важного школьного экзамена страны после внедрения новой цифровой системы оценивания. Учителя заявили, что во время проверки экзаменов они зачастую еще только осваивают программное обеспечение.

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