Лишь каждый второй 11-классник после окончания школы подавал документы для поступления в украинский вуз – МОН

В Украине уменьшается количество выпускников школ, поступающих в украинские заведения высшего образования. Так, в 2021 году во вступительной кампании в наши вузы приняло участие 70% одиннадцатиклассников, а в 2024-м таких поступающих было чуть больше половины.

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Об этом сообщает Зеркало недели, ссылаясь на ответ Министерства образования и науки. В 2021 году в Украине было зафиксировано 230,7 тысяч абитуриентов, а в 2024 их количество уменьшилось до 202 тысяч. Определенное количество абитуриентов выбирает иностранные учебные заведения.

В частности, потому, что зарубежные вузы предоставляют социальные программы поддержки украинцев и стипендии на обучение. Кроме того, ученики, проживающие за пределами Украины, имеют еще больше возможностей для поступления, ведь интегрируются в местную систему образования.

Напомним, проректор Европейского университета, доктор наук и профессор Сергей Ягодзинский обратился к коллегам и призвал остановить борьбу за качество образования в Украине. Он отметил, что в условиях полномасштабной войны ужесточение требований и углубление обучения приводит к тому, что выпускники для поступления выбирают иностранные вузы.

По его словам, важнее предоставить ученику поступить в украинский университет и остаться в нашем государстве, чем отбросить его из системы образования из-за того, что он не сдал Национальный мультипредметный тест (НМТ).

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН "потеряла связь" почти с 1,8 млн украинских школьников за границей.

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