Лишь половина детей в возрасте до 6 лет в Украине посещает детский сад: в каком возрасте этот показатель самый низкий

55% детей в возрасте от 0 до 6 лет посещают дошкольные учебные заведения в Украине. Самый высокий уровень посещаемости зафиксирован среди детей 5–6 лет – 73%, тогда как самый низкий среди малышей до трех лет – всего 15%, то есть каждый шестой ребенок.

Видео дня

Соответствующие статистические данные содержатся в исследовании, проведенном социологической группой "Рейтинг" по заказу ЮНИСЕФ совместно с Министерством образования и науки Украины. Среди детей в возрасте 3-4 лет детский сад посещают 69%. Результаты исследования продемонстрировали существенное изменение вызовов, с которыми сталкивается система дошкольного образования.

"Несмотря на все вызовы войны, родители все чаще воспринимают детские сады как важное пространство для развития ребенка. Показательно, что, согласно результатам опроса, они высоко оценивают качество дошкольного образования: 96% удовлетворены заботой о детях, взаимодействием с семьями и работой педагогов. В то же время результаты исследования показывают, что сегодня одним из ключевых вызовов для системы дошкольного образования является создание безопасной образовательной среды. Именно поэтому поддержка общин в создании и обустройстве детских садов остается одним из приоритетов министерства", – сказала заместитель министра образования и науки Украины по вопросам дошкольного образования Анастасия Коновалова.

Главные истории дня

Сегодня большинство родителей могут получить место без ожидания – 74% попали в детский сад менее чем за месяц. 82% тех родителей, кто воспользовался электронной очередью, считают ее эффективной.

На фоне снижения рождаемости и уменьшения количества детей все более актуальными становятся не вопросы доступа к месту, а ситуация с безопасностью и наличие безопасной образовательной среды в учреждениях дошкольного образования. Именно безопасность является определяющим фактором для украинских семей. Среди детей в возрасте 3-6 лет основной причиной непосещения детского сада родители называют ситуацию с безопасностью (33%), ещё 13% – отсутствие укрытия.

В то же время 52% родителей учитывают наличие укрытия при выборе дошкольного учреждения, а для 76% решающим критерием остается близость детского сада к дому или месту работы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сеть возмутила ситуация в детском саду из-за подарков на выпускной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!