Лишат возможности продлить НМТ. Какие предметы категорически нельзя брать на экзамен и где их оставить

Поступающие, которые сдают Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2024 году, не могут брать с собой в аудитории временных экзаменационных центров (ВЭЦ, укр. – ТЕЦ) мобильные телефоны, наушники, калькуляторы, печатные или рукописные источники информации или другие запрещенные предметы. По словам директора Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Татьяны Вакуленко, наличие этих вещей считается нарушением правил сдачи экзамена.

Об этом глава УЦОКО рассказала в интервью изданию Зеркало недели. Она отметила, что в аудиториях будут присутствовать инструкторы, а в подавляющем большинстве помещений – видеокамеры. Кроме того, в ВЭЦ будут установлены металлоискатели. В случае выявления нарушения абитуриентов лишат права продолжать сдачу НМТ.

"Хочу подчеркнуть, что нарушение — это не только списывание, но и наличие (даже не использование!) мобильного телефона, наушников, печатных или рукописных источников информации или любых других запрещенных предметов. Даже если они просто лежат в кармане. Ведь мы не можем и не должны проверять, использовал ли их участник тестирования", – сказала Вакуленко.

Участникам НМТ-2024 следует заранее подготовиться к экзамену. В частности, чтобы попасть в ВЭЦ, абитуриентам необходимо взять с собой приглашение-пропуск, документ, удостоверяющий личность и сертификат подтверждения регистрации на экзамен. Поступающим необходимо своевременно прибыть в ВЭЦ, ведь допуск участников прекратится за 10 минут до начала тестирования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что УЦОКО принял важное решение для участников НМТ-2024.

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