Лисовой рассказал о первом полигоне в Украине для военной подготовки студентов, похожем на ''четырехзвездочный хостел''

В одной из областей Украины уже создан полигон для прохождения студентами базовой общей военной подготовки(БОВП). Об этом сообщил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой. Глава ведомства приравнял полигон к четырехзвездочному хостелу.

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В интервью Радио Хартия Лисовой отметил, что эта область, где расположен полигон, является достаточно безопасной, поэтому там готовы принимать студентов со всей Украины. Однако где именно расположена учебная среда он не сообщил.

"Одна область, где создан полигон для студентов, она является достаточно безопасной и она готова сегодня принимать молодежь со всей Украины, не только своих детей, они открыты уже сейчас, они уже работают. Это хорошие условия, скажем так, такого четырехзвездочного хостела. Для того, чтобы не напугать сразу молодежь какими-то жесткими условиями, а наоборот постепенно углублять их в такой "бомжстайл", в котором мы там немножко жили во время боевых действий", – сказал Лисовой.

Он также отметил, что если обучение в университете проходит в дистанционном формате в целях безопасности, то военную подготовку желательно проходить очно. А для этого можно использовать базы, которые уже создаются в сравнительно безопасных регионах.

Напомним, Министерство образования и науки Украины опровергло информацию о том, что военная подготовка не будет обязательной для студентов со следующего учебного года. Так, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13347, который предусматривает изменение концепции по которой будут учиться студенты.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий рассказал, что БЗВП предлагается заменить на учебную дисциплину "Основы национального сопротивления". Акцент в ней будет делаться на домедицинской помощи, теоретическом компоненте огневой подготовки и ознакомлении с современными цифровыми технологиями, которые используются в секторе безопасности и обороны.

Он также подчеркнул, что введение курса "Основы национального сопротивления" не имеет целью готовить студентов учреждений высшего и профессионального предвысшего образования к мобилизации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, кто из студентов может не проходить БЗВП.

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