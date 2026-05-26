Лицей из Кропивницкого попал в топ-50 лучших школ мира: в чем его секрет и что такое STEM

Лицеи имени Тараса Шевченко в Кропивницком попал в список 50 лучших школ мира по версии международной премии Global Schools Prize 2026 в категории "STEM-образование". В учебном заведении учится 867 учеников и он имеет столетнюю историю с сильным гуманитарным направлением.

Видео дня

12 лет назад в лицее решили развивать STEM-направление, которое сочетает науку, технологии, инженерию и математику через практические исследования и решение реальных проблем. Об этом в интервью Вчися.Медиа рассказала директор заведения Галина Война. По ее словам, STEM начали интегрировать во все предметы: от физики и математики до языка, литературы и искусства.

"Мы поняли: современное образование – это не о разделении на "гуманитариев" и "математиков". Это об умении мыслить комплексно. Любое изобретение требует не только технических знаний. Его нужно описать, презентовать, перевести материалы из иностранных источников, объяснить идею аудитории. Именно так технологии естественно соединились со знанием языков, литературой и навыками самопрезентации", – делится Война.

Она отмечает, что сначала вместе с учеными ученики начали участвовать в полевых экспедициях. Первая из них была в урочище Монастырище на Кировоградщине. Там дети проводили настоящие исследования почвы, воды, флоры и фауны.

Благодаря подобным выездам, дети не только изучают тему, но и у них пробуждается любознательность. Впоследствии в лицее сформировалась собственная модель STEM-обучения. Первой большой междисциплинарной инициативой, которую воплотили в заведении, стал проект "Яблоко". Школьники исследовали яблоко с точки зрения физики, химии, литературы, истории и даже религии: изучали химический состав и полезные свойства, вспоминали яблоко раздора из мифологии и анализировали тематические литературные произведения.

"Одна из задач STEM-образования – формировать научное мышление, развивать умение глубоко и разносторонне исследовать явления и объекты. Именно поэтому мы решили всеобъемлюще исследовать такой простой и знакомый каждому объект, как яблоко, и научить детей мыслить шире, искать связи между различными науками, сферами и явлениями, переносить знания и навыки из одной области в другую. Проект стал популярным среди украинского педагогического сообщества и занял призовое место на международном конкурсе STEM Discovery Week, благодаря чему учителя и учительницы нашего лицея получили возможность посетить европейскую STEM-лабораторию "Классная лаборатория будущего" в Брюсселе", – рассказывает Война.

По ее словам, для настоящей интеграции STEM в образовательный процесс учителям нужно выйти за пределы привычных программ и начать мыслить шире, сочетая знания из разных дисциплин. Это непросто, ведь большинство привыкло работать только со своими предметами.

Раз в три месяца заведение полностью погружается в определенное направление: естественно-математическое, гуманитарное и т.д. В это время в лицее проводят тематические выставки, интерактивные занятия, творческие вечера и презентации, реализуют исследовательские проекты. Учителя разных предметов совместно разрабатывают мероприятия и ищут, как интегрировать свои дисциплины в единую тему.

За последние пять лет количество выпускников лицея, которые учатся в области STEM, выросло с 11% до 36%. Сами же ученики участвуют в различных украинских и международных научных проектах, хакатонах и исследовательских программах. Один из самых ярких примеров – победа во Всеукраинском конкурсе школьных космических экспериментов SSEP (Student Spaceflight Experiments Program), который координирует Малая академия наук Украины.

В лицее функционирует образовательный проект "Умный огород. Микрозелень", который является частью учебного бизнес-конструктора для школьников. В рамках этой инициативы дети получают возможность на практике овладеть основами предпринимательства, в частности:

по агрономии (выращивание микрозелени);

по экономике и менеджменту (маркетинг, торговля, основы бухгалтерии и бизнес-управления).

"Мы поняли: просто отправить учителей на курсы повышения квалификации – мало. Нужна внутренняя экосистема роста. Главный секрет успеха: мы дали педагогам право на ошибку. STEM – это про эксперимент, и учителя должны чувствовать свободу экспериментировать вместе с детьми", – подчеркивает Война.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что украинцев озадачило отдельное помещение среди класса в частной школе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!