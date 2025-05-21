'Лучше не сдай, спиши или сделай по шаблону': украинская учительница обратилась к коллегам из-за 'ненужных' тренингов и конкурсов для педагогов

Украинская учительница начальных классов Ольга Федотова поделилась советом для педагогов и рекомендовала не участвовать во всех возможных конкурсах. По ее словам, делать это нужно только в том случае, когда это по душе и именно тогда выкладываться сполна.

Видео дня

Об этом педагог рассказала в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Она отметила, что если у учителей есть возможность списать отчет у коллеги, не сдать или сделать по шаблону – стоит этим воспользоваться.

"Мой совет: если есть возможность – спиши отчет у коллеги, не сдай, сделай по шаблону. Заболел – иди на больничный. Устал – возьми несколько дней отпуска и отдохни. Не участвуй во всех возможных конкурсах. Участвуй в тех, которые тебе по душе, но и выложись там сполна", – отмечает Федотова.

Она поделились, что и сама посетила много обязательных тренингов и мастер-классов, однако разница в количестве мероприятий и знаний огромная. Педагог считает, что работа для галочки, ненужные бумаги и отчеты должны остаться в прошлом.

По ее мнению, безграничное количество мероприятий для педагогов приводит к выгоранию. Кроме того, учителя вынуждены заниматься репетиторством и созданием собственных учебных материалов для продажи, чтобы иметь дополнительный доход. Что тоже истощает педагогов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что учительница – звезда сети ответила ChatGPT, который посоветовал педагогам экономить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!