Лучшие участники ВНО не получат премии в 2024 году. Что известно

Верховная Рада Украины (ВРУ) приняла решение, согласно которому выпускники школ, которые получили самые высокие баллы на Внешнем независимом оценивании (ВНО), не будут получать премию в 2024 году. Такое постановление было принято из-за изменений в организации вступительной кампании.

Об этом сообщила пресс-служба Аппарата ВРУ на официальном сайте. Решение касается проекта постановления №11227. Известно, что 5 млн. гривен, выделенных на премию, решили перенаправить на военные нужды.

"Учитывая продолжение военного положения, вызванное военной агрессией российской федерации, а также ввиду изменения формата составления в 2024 году внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, что делает невозможным проведение процедуры отбора кандидатов на присуждение Премии Верховной Рады участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования в 2024 году, Постановлением временно приостанавливается проведение конкурсного отбора лучших участников внешнего независимого оценивания", – говорится в сообщении.

Напомним, премия ВРУ лучшим участникам ВНО присуждается с 2021 года, а получить ее могли только 50 абитуриентов. Для этого необходимо получить общую сумму баллов – не менее 790, в том числе 200 баллов по меньшей мере один из учебных предметов и быть зачисленным в высшее образование. Размер премии составляет 100 тысяч гривен.

Во время военного положения в Украине ВНО был изменен на Национальный мультипредметный тест. Однако независимое оценивание может вернуться по завершении полномасштабной войны России против Украины. Сейчас провести полноценный стандартный экзамен, который был раньше, невозможно из-за условий безопасности. НМТ – это компьютерная версия ВНО, учитывающая логистические, финансовые и другие моменты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Лисовой назвал вызовы НМТ-2024 и рассказал о возвращении ВНО.

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