ВНО может вернуться: в МОН рассказали подробности

Внешнее независимое оценивание может вернуться по завершении полномасштабной войны России против Украины. Сейчас провести полноценный стандартный экзамен, который был раньше, невозможно из-за условий безопасности.

Об этом рассказал заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга. Чиновник отметил, что Национальный мультипредметный тест – это компьютерная версия ВНО, которая учитывает логистические, финансовые и другие условия.

"В таких условиях, в которых сейчас функционирует сфера образования, невозможно провести полноценное, стандартное ВНО. Но когда мы добьемся победы, мы возобновим внешнее независимое оценивание для того, чтобы вступительная кампания себя полной прозрачностью", – сказал Витренко.

Он также сообщил, что на экзамен зарегистрировалось более 287 тыс. поступающих. Тем не менее, по словам чиновника, в 2024 году не планируется увеличивать количество мест в магистратуре и аспирантуре, несмотря на огромный спрос.

Напомним, предварительно о возвращении ВНО также говорил и министр образования и науки Оксен Лисовой в интервью hromadske. Чиновник замечал, что экзамен может быть изменен. В частности, могут появиться открытые задания и другие составляющие теста.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель Лесного сообщил, что ждать поступающих на НМТ-2024.

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