МОН ответило, будет ли увеличивать количество мест в магистратуре и аспирантуре из-за безумного спроса: количество поступающих 2024 рекордное

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко заверил, что в 2024 году не планируется увеличивать количество мест в магистратуре и аспирантуре, несмотря на огромный спрос. В частности, по словам чиновника, на единый вступительный экзамен зарегистрировалось более 200 тысяч человек.

Об этом Витренко сказал во время брифинга, передает Укринформ. Он отметил, что количество мест лимитировано лицензионными условиями и изменить это сейчас нельзя по определенным причинам. В частности, это касается материально-технической базы и педагогов.

"Что касается увеличения количества мест, то этого не будет. Потому что они лимитированы лицензионными условиями, то есть от емкости лицензии в каждом заведении высшего образования есть определенное количество мест. На лицензионный объем влияет большое количество факторов, в том числе и материально-техническая база заведений образования, наличие педагогических, научно-педагогических работников. Пересмотра лицензионных требований сейчас не будет происходить, независимо от спроса, других обстоятельств. сказал чиновник.

Он добавил, что обычно количество поступающих было на уровне 120-130 тысяч человек.

В то же время заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что в 2024 году вступительный экзамен в магистратуру и аспирантуру будет достаточно жестким. В частности, это происходит потому, чтобы те абитуриенты, которые хотят получить качественное образование, имели бы такое право. По его словам, в этом году количество поступающих превысило 200 тысяч человек, тогда как обычно их не более 120 тысяч. Он подчеркнул, что государству нужна высокообразованная нация, поэтому будет жесткая система отбора в этом году.

Напомним, по состоянию на 27 мая для поступления в магистратуру и аспирантуру зарегистрировалось более 167 тысяч участников, что вдвое больше ожидаемых цифр. Поступающим нужно сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ), а для некоторых специальностей – единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ). Предварительно Винницкий сообщал, что образовательное ведомство ожидает около 80-90 тысяч поступающих в магистратуру и аспирантуру в 2024 году.

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