Лучший учитель Украины-2021 назвал самую сложную для школьников тему по украинскому языку

Синтаксис для школьников – самая сложная тема по украинскому языку для изучения школьниками. В частности, это касается членов предложения, простых, сложных предложений и их видов, а также знаков препинания.

Видео дня

Об этом рассказал учитель украинского языка Артур Пройдаков, который стал лучшим учителем 2021 года по версии Global Teacher Prize Ukraine, в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По словам педагога, дети часто задают вопрос, для чего это изучать и пригодится ли это в жизни.

"Это члены предложения, простое предложение, сложное предложение, виды сложных предложений, знаки препинания. Во-первых, здесь много правил, во-вторых, дети часто задают вопрос: зачем мы изучаем, что есть четыре вида сложного предложения – сложносочиненное, сложноподчиненное, сложное бессоюзное и сложное с разными видами связи? Отвечаю, что это будет на НМТ, ну и важно для общего развития, на что слышу: "А у нас будут когда-то ситуации в жизни, когда пригодится понимание различий между сложносочиненным и сложноподчиненным предложением?" – отмечает Пройдаков.

Он добавляет, что приходится признавать, что маловероятно в жизни детям пригодится этот раздел, только если они не станут филологами. Однако вес синтаксиса на выпускном тесте очень большой.

Педагог также предложил ввести комплексный экзамен на знание украинского языка на уровне школы.

В то же время, по словам Пройдакова в программе мало взаимодействия с текстами, поэтому он советует коллегам иногда отходить от программы и предлагать детям какие-то неформальные задания.

"Не просто прочитать правило и выполнить упражнение на его закрепление, а пересказать текст своими словами, ответить на вопросы к нему, высказать мнение, привести аргументы", – отмечает учитель.

Ранее OBOZ.UA писал, что Артур Пройдаков рассказал об уроках литературы с 2027 года и назвал произведения, которые не исчезнут из школьной программы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!