Лучший учитель Украины Руслан Шаламов предложил объединить биологию растений и животных: дети должны видеть живой мир целостно

Победитель национальной премии Global Teacher Prize Ukraine 2025 года Руслан Шаламов предложил объединить ботанику и зоологию, которые школьники изучают отдельно на уроке биологии. По его словам, дети должны увидеть живой мир как целостную систему. Ведь, когда они выходят на улицу, то наблюдают там не только деревья и растения, но и различных животных и птиц.

Такое мнение педагог высказал в интервью Освитории. Шаламов отметил, что сейчас много говорится об интеграции курсов в естественные отрасли, однако для начала стоит интегрировать саму биологию, объединив определенные разделы.

"Посмотрим на обычный день из жизни ребенка. Он выходит на улицу – а там растет дерево, под ним мурлычет кот, на ветке пестрая птичка, вокруг трава, в небе плывут облака, ветер треплет листья. Все это – единая система, в которой все взаимосвязано. А в школах учим иначе. Говорим, что растения – отдельно, животные – отдельно, человек – в принципе отдельно, а в конце пытаемся утрамбовать в уже забитую детскую голову еще какие-то общие закономерности", – объясняет учитель.

"Такое впечатление, что дети с 7-го класса хотят быть биологами и углубляются в узкие научные разделы. Но главное – не зазубрить термины, а увидеть жизнь как целостную систему", – добавляет он.

Шаламов подчеркивает, что в биологии могут быть десятки интеграционных курсов, которые помогали бы детям видеть целостную картину живого мира. По его словам, Новая украинская школа имеет три новые программы, однако они повторяют старую модель. Это произошло потому, что учителя привыкли к традиционному подходу и не выбрали бы программу, написанную по-новому.

"Десятилетиями изучали так: сначала растения, потом животные, потом человек, а в конце – общая биология. И любая новая программа вызвала бы жесткое сопротивление. Она бы не получила достаточной поддержки и выбора. А значит, о государственном финансировании учебников нечего и мечтать", – говорит Шаламов.

Он мечтает, чтобы дети учили биологию не как основу науки, а дисциплину для школьника, которая формирует мировоззрение и отношение к живой природе. Ведь основы науки – это о выборе будущего профиля и специальности.

Педагог считает, что у учеников должно быть больше практических лабораторных работ и школьники должны держать в руках то, что изучают, а не просто слушать лекцию.

