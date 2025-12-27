Мальчик или девочка? Беременная учительница из Ривне провела гендер-пати со своими учениками и растрогала сеть видео

Учительница начальных классов из Ровно Ольга Антонюк провела гендер-пати вместе со своими учениками. Так, педагог принесла в класс шарики розового и голубого цвета, а также хлопушку, в которой были конфетти, которые соответствовали полу ее будущего ребенка.

В видео в TikTok учительница показала реакцию школьников на такое событие и отметила, что когда дети узнали, что будет мальчик, то все побежали ее обнимать. Украинцев тронула реакция учеников и они указывали, что они запомнят этот момент на всю жизнь.

Кроме того, пользователи соцсети говорили, что это лучшее гендер-пати, которое они когда-либо видели. Также некоторые писали, что по такой реакции детей легко понять, что они обожают свою учительницу.

"Дети запомнят на всю жизнь вас. Вы для них как вторая мама я уверена".

"Как это трогательно я представляю что чувствовали вы и дети... Счастливого материнства".

"Главное в профессии учителя – искренность и неравнодушие".

"Мне кажется что малышня в животе подскакивала вместе с детьми".

"У меня аж дух перехватило... Это приятный момент, когда так друг за друга радуются".

"Ну почему я плачу... Вспомнила. Да просто потому, что я уволилась в этом году и ужасно скучаю по своим детям".

