'Мам, а что такое 'Семнадцать мгновений весны'?' Рассказ в учебнике НУШ для 3 класса возмутил украинцев

В учебнике для внеклассного чтения по программе Новой украинской школы нашли ссылку на советскую киноленту "Семнадцать мгновений весны". Об этом рассказала мама украинской школьницы Ярина Цымбал, дочь которой учится в 3 классе.

Она удивилась, когда ее ребенок спросила, "что такое "Семнадцать мгновений весны". В заметке в Facebook женщина выразила возмущение, что на 35 году Независимости Украины подобный контент можно найти в украинских учебниках для младшей школы.

В комментариях она также добавила фото обложки. Это учебник "Внеклассное чтение. 3 класс", авторами которого являются И. А. Быкова и Н. А. Косовцева. Издание напечатано в 2025 году и на нем указано, что оно одобрено для использования в школах профильной комиссией Научно-методического совета Министерства образования и науки.

На сообщение в комментариях отреагировал автор рассказа Дмитрий Стефанович. Он сказал, что произведение было написано еще несколько десятилетий назад, во времена СССР и он не знал, что оно было включено в современный учебник. Автор согласился, что для современных изданий его нужно отредактировать.

"Вообще-то, этот рассказ написан где-то в 80-е годы. Я, откровенно говоря, о нем давно забыл. О том, что он перепечатан в современном учебнике для третьеклассников, даже не знал. Приятно, что о нем кто-то вспомнил, но полностью согласен, что, как на сегодня, оно нуждается в редактировании. Добавлю, что такое редактирование — не редкость: многое из того, что было написано тогда, сейчас переиздается без упоминания тогдашних реалий", – написал Стефанович.

Сама же Цимбал подчеркнула, что ее замечания прежде всего касаются составителей пособия и тех, кто позволил его использовать в школах. Кроме того, она отметила, что с автором текста никто не консультировался перед переизданием учебника, поэтому возникает вопрос авторских прав.

Украинцев не меньше удивило появление подобной отсылки к советскому фильму в 2025 году. Кроме того, они обратили внимание и на то, что в украинском языке нет слова "жмурки", которое использовано в тексте. Некоторые из пользователей сети поделился, что по этому произведению дети должны еще проходить тестирование.

"Просто надо, чтобы учебники писали не старые, а молодые люди (разумеется, под контролем/наставничеством тех, кто имеет больше опыта)".

"Оно еще и на тесты выносится, для "усвоения" материала".

"Чтобы даже наши дети не забывали советское прошлое! Ужас".

"Жмурки, промокашка, двойки? Это какие годы, восьмидесятые? Тогда почему пионера пускают на дзюдо?"

"Я в шоке! 25 год издания! Кто-то их читает перед тем, как печатать?"

