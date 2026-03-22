Мама 4-летнего мальчика поразила сеть навыком, который дети получают в детсадах Японии. Видео

В японских детсадах дети ежедневно учатся складывать свою одежду. В младшей группе малыши знают как одевать носки и обувь и делают это самостоятельно.

Об этом рассказала мама 4-летнего мальчика Эвон в заметке в Instagram. Она поделилась, что поняла это не сразу, а только когда увидела собственными глазами, как ее сын складывает свою одежду.

"Мой четырехлетний сын вернулся домой с этим навыком. Однажды я просто обнаружила, что он умеет складывать одежду. Оказывается они делают это каждый день. В саду он всегда кладет свои вещи в собственный шкафчик. Даже в группе первоклассников все знают, как одевать носки и обувь. Он стал очень независимым и теперь почти все может делать сам", – рассказала Эвон.

В комментариях под сообщением пользователи сети отмечали, что дошкольники еще не готовы к обучению, поэтому должны овладевать подобными навыками, которые пригодятся им в будущем.

"Дошкольники не готовы к обучению. Это именно то, над чем должны работать маленькие дети".

"Когда-то я работала в японском дошкольном учреждении. Они играют на детской площадке, поют песни, помогают подать обед, играют в домик в классе, занимаются искусством, ездят на экскурсии. В одном детском саду были животные и дети заботились о них".

"Они учат базовым жизненным навыкам прежде всего".

Напомним, в Финляндии малышей могут отдавать в детсады с 9 месяцев, если маме или папе нужно выходить на работу. Ведь в этой стране оплачиваемый декрет, который могут брать и мужчины, до 9 месяцев. Можно в нем быть и пока ребенку не исполнится 3 года, однако выплаты уже будут меньше.

Несмотря на то, что принимать малышей могут с такого раннего возраста, воспитатели все же советуют отдавать в садик, когда дети уже могут ходить. Сама же женщина делится, что ее сын пошел в заведение, когда еще ползал в 11 месяцев и так же делал это на улице. Холодной, мокрой весной воспитатели пускали малыша в комбинезоне и варежках в песочницу, и он был невероятно счастлив, от того, что может попробовать песок на вкус или облизывать лопатки.

