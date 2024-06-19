''Мама сказала, что нужно''. Винницкий сделал резкое заявление о студентах, которые учатся ради диплома

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий отмечает, что в Украине значительное количество поступающих идут учиться в университеты по решению своих родителей, чтобы получить диплом о высшем образовании. А это, по его словам, отражается на системе в целом. Однако представители власти и педагоги не могут изменить такую тенденцию.

Чиновник отмечает, что первопричиной образовательных проблем в стране становится общество, как основной заказчик образования. Ведь у него есть запрос на бумаги и дипломы, без воспитания добродетели, ответственности, субъектности. По словам Винницкого, сейчас 76% выпускников продолжают обучение после школы. Об этом замминистра образования рассказал в интервью LB.ua.

"76 % выпускников школ идут в высшее образование. Почему? Потому что мама сказала, что надо. Мы – те, кто служит обществу (а образование – это институт, который служит обществу) – не можем сказать: извините, но у нас будет меньше людей в высшему образованию. Это просто нереально. Потому что общественный запрос есть на то, чтобы был дипломчик. Другой вопрос, какой должен быть дипломчик?", – сказал чиновник.

"Не имеет личность в 17 лет думать о том, кем она будет. В 17 лет выпускник школы должен думать об одном – я хочу быть человеком. Тогда ему место в университете", – добавил он.

Винницкий объясняет, что реформа должна устанавливать субъектность студентов и воспитывать ответственность за собственные решения. В таком случае система образования будет строиться на выборе студента и конкуренции за него преподавателями.

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